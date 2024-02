Na jaren gemis kan reddingsbrigade Den Helder zelf weer na werktijd uitrukken

Buiten werktijd kan de Helderse reddingsbrigade straks weer uitrukken bij calamiteiten: de alarmploeg wordt vanaf 1 april - geen grap - na drie jaar afwezigheid weer ingevoerd. Tot nu toe moest de reddingsbrigade in Callantsoog tussen 18 uur 's avonds en 10 uur 's ochtends uitrukken. "We hebben er lang aan gewerkt het terug te krijgen", zegt Damian Dekker van de reddingsbrigade in Den Helder. "Ook bij ons werd het gemist."

"Het is toch het einddoel van mensen die lid worden van de reddingsbrigade, om bij de alarmploeg te eindigen", vertelt Damian Dekker van de Reddingsbrigade Den Helder.

Na een afwezigheid van drie jaar kan dit dus straks weer. De reddingsbrigade werd de laatste jaren niet meer ingehuurd, maar na een onderzoek van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties keert het nu toch terug.

Waar op veel plekken de reddingsbrigade 24/7 toezicht houdt op de grens van strand en zee, is dat in Den Helder gesplitst. Stichting Strandexploitatie Noordkop doet het overdag en 's avonds moet bij calamiteiten de Callantsooger reddingsbrigade de mensen in Den Helder helpen.

Het gaat dan niet om mensen die op zee in de problemen raken, of een boot die omslaat, maar met name om incidenten op of bij het strand en de duinen. Dekker: "Je moet dan denken aan bijvoorbeeld iemand die op het fietspad in de duinen is gevallen en gewond is. Voor een ambulance is die plek moeilijk te bereiken, maar wij zijn er met onze 4x4-wagen zo."

Evenementen

Straks wordt deze taak weer ondergebracht bij de reddingsbrigade in Den Helder. "We doen nu vooral evenementen en houden ons bezig met opleiden en zwembadtrainingen", zegt Dekker. Maar dat er weer een taak bij het strand bijkomt, is voor de leden erg fijn, geeft hij aan. "We hebben straks, met Callantsoog weer gewoon twee alarmploegen in de regio."

Het gaat vooralsnog om een proef van een jaar om de alarmploeg terug te brengen. Dekker: "Maar we hopen uiteraard dat we het ook daarna mogen blijven doen."