Stichting Strandexploitatie slaat terug: 'Strandbewaking was slecht uitgevoerd'

DEN HELDER - Niet een geldkwestie, maar wanprestaties zijn volgens Stichting Strandexploitatie Noordkop de reden dat de reddingsbrigade niet meer het strand bij Den Helder mag bewaken. "Wij hebben de samenwerking niet alleen opgezegd omdat we het geld als organisatie niet vrij kunnen maken, we vinden de geleverde diensten niet naar behoren om daarvoor dit bedrag te betalen", aldus de stichting in een verklaring.

Reddingsbrigade Den Helder

De reddingsbrigade beklaagde zich vorige week over het besluit van Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) om ze niet meer in te huren voor de strandbewaking. De stichting beheerde de stranden in de Noordkop sinds tien jaar en zette vrijwilligers en strandwachten in voor de bewaking van de stranden. Maar inmiddels heeft de stichting besloten om de bewaking voortaan zelf in handen houden. Daarop was de reddingsbrigade bang dat de veiligheid op het strand in het geding zou raken. Een online petitie werd dit weekend door honderden mensen ondertekend en zaterdag ging de reddingsbrigade met spandoeken protesteren in de binnenstad. 'Niet alleen geldkwestie' Het zou vooral een geldkwestie zijn, dat de reddingsbrigade na 50 jaar geen strand meer had om te bewaken, zo gaf de brigade vorige week aan tegenover NH Nieuws. "Het kan toch niet om 34.000 euro gaan? Andere reddingsbrigades krijgen meer geld voor de strandbewaking." "Ik denk dat wij de veiligheid bovenaan hebben staan en de SSN misschien toch de financiering", zei Damian Dekker, secretaris van de reddingsbrigade. Maar volgens de SSN zit het anders in elkaar.

"Wij hebben de samenwerking niet alleen opgezegd omdat we het geld als organisatie niet vrij kunnen maken, we vinden de geleverde diensten niet naar behoren om daarvoor dit bedrag te betalen. Zeker niet omdat we de afgelopen jaren alle onkosten gedragen hebben en er zo goed als kwalitatief niets voor terug krijgen." De stichting vervolgt: "De huidige breuk in de samenwerking is ontstaan toen het bestuur van de reddingsbrigade Den Helder ons gemeenschappelijke convenant, waarin staat wat zij voor diensten leveren, vorig jaar zelf heeft opgezegd, omdat het huidige bestuur geen boodschap zegt te hebben aan de afspraken die door vorige besturen gemaakt zijn in het verleden."

Quote "Voor het bedrag van 20.000 euro kunnen kunnen we ieder jaar een nieuwe auto aanschaffen" Stichting Strandexploitatie Noordkop