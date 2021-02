Reddingsbrigade heeft geen strand meer: "Het komt de veiligheid niet ten goede"

Sinds 10 jaar wordt het strand beheert door SSN. Deze stichting moet zorgen voor de toegankelijkheid van het strand, dat het er schoon is en voor de veiligheid. Voor dat laatste werden vrijwilligers en strandwachten van de reddingsbrigade ingezet, tot nu.

"Het is heel wrang, een reddingsbrigade die geen strand bewaakt", zegt Damian Dekker, secretaris van de reddingsbrigade tegen NH Nieuws. Hij is vooral teleurgesteld en begrijpt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. "We hebben de wethouder nog uitgenodigd op het strand, om haar te laten zien wat we allemaal doen, maar hij is er niet op ingegaan."

Damian denkt dat het een principekwestie is. De reddingsbrigade heeft een offerte voor de strandbewaking ingediend bij de Stichting Strandexploitatie Noordkop. "Het kan toch niet om 34.000 euro gaan? Andere reddingsbrigades krijgen meer geld voor de strandbewaking. Ik denk dat wij de veiligheid bovenaan hebben staan en de SSN misschien toch de financiering", zegt Damian.

Eerdere jaren heeft de reddingsbrigade geen onkostenvergoeding gevraagd, maar dat was volgens hen niet meer houdbaar. De reddingsbrigade gaf in november aan in zwaar weer te belanden als de coronacrisis lang zou aanhouden, omdat ze niet meer worden ingehuurd voor evenementen.

Dossierkennis

"We denken dat dit de veiligheid niet ten goede komt. Wij hebben opleidingen en we bouwen het echt van jongs af aan op. Daarnaast is het nog onzeker hoe het afloopt met de alarmploeg." Die ploeg staat 24 uur, 7 dagen per week paraat voor onder andere 112-meldingen.

In een gesprek met de burgemeester en wethouder leek het er volgens Damian op dat de dossierkennis ontbrak. "We denken niet dat er geen veiligheidskundige betrokken was bij dit besluit. We hebben niet het gevoel dat er iets met ons advies is gedaan."

Samenwerking

Secretaris Frans Slee van de SSN wil niet inhoudelijk ingaan op de breuk. "Er zijn vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld, de SSN heeft documenten ingeleverd met redenen en we willen het college niet in de weg lopen." Of de samenwerking tussen beide partijen de afgelopen 10 jaar goed was, kan hij ook niet vertellen.

"Er verandert in principe niets. We doen dit al 10 jaar. We hebben een werving en selectieprocedure en we leiden mensen op die vaardigheden te kort komen. Een aantal mensen komt ieder jaar terug, omdat het een onwijs leuke baan is", vertelt Frans aan NH Nieuws.

Volgens hem komt de veiligheid niet in het geding. "Dan zouden we zeker aan de bel trekken. We moeten niet alleen zorgen voor een toegankelijke en schone stranden, maar ook voor de veiligheid. We hebben op het strand een blauwe vlag hangen, daar zijn ook veiligheidsnormen aan verbonden."

