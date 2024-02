Abbenessers willen meer inspraak in dorpsbos, gemeente houdt vast aan oude plan

Omdat inwoners van Abbenes het gevoel hebben dat ze buitenspel stonden bij de planvorming voor een dorpsbos, presenteerden ze begin deze week een plan voor een dorpsbos dat wél aan hun wensen voldoet. Desondanks houdt de gemeente vast aan haar oude plan.

De inwoners van Abbenes willen het dorpsbos zo inrichten dat er ook genoeg ruimte is voor sporten en woningbouw - Foto: Sportvereniging Abbenes

De gemeente heeft een plan gemaakt voor een dorpsbos van ongeveer 8 hectare aan de westkant van Abbenes, maar bij de totstandkoming van dat plan voelden de bewoners zich onvoldoende betrokken. "Het plan was al zo goed als rond", vertelt Bas van Eerden, voorzitter van de Dorpsraad over het moment dat de bewoners mochten meepraten. Sommige bewoners vinden het trouwens wél een goed plan, maar de Dorpsraad had daar liever woningbouw gezien. Ook maakt ze zich zorgen om de bereikbaarheid van het park en de parkeergelegenheid. En omdat er geen extra parkeerplaatsen zijn ingetekend, is de raad bang dat omwonenden straks niet meer voor de deur kunnen parkeren.

"Je kan klagen, maar je kan ook kijken naar oplossingen" Theo Wilde, inwoner Abbenes

"Je kan klagen, maar je kan ook kijken naar oplossingen", stelt inwoner Theo Wilde. Hij besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar in gesprek te gaan met andere inwoners. Hij maakte een plan: in zijn ontwerp wordt het sportterrein in het dorpsbos geïntegreerd en worden er op de huidige plek van de tennisvelden woningen gebouwd. Tekst gaat verder onder de kaart met de locatie van het dorpsbos.

Binnen Theo's plan worden op de plek van de tennisvelden zo'n 25 laagbouwwoningen gebouwd, vergelijkbaar met de woningen aan de Groeneweg in Vijfhuizen. De verkoop van de grond, waar woningen op gebouwd worden, moet voldoende geld opleveren om dit alles mogelijk te maken. Ouderen De woningen in Theo's plan zijn bedoeld voor jongeren en ouderen. "Jongeren wonen nu vaak nog thuis of wijken uit naar andere plaatsen en ouderen wonen vaak in eengezinswoningen. Wanneer ouderen naar benedenwoningen verhuizen, komt er weer plek vrij voor gezinnen. Dat is van groot belang, omdat de klasjes inmiddels zo klein zijn dat het bestaan van de school in gevaar komt." Ook is de sportkantine aan vernieuwing toe, geeft de verlichting van de sportvelden op de huidige locatie overlast aan woningen en is er behoefte aan extra soorten sport, vertelt Theo. In zijn ontwerp zijn daarom banen getekend om padel te spelen en is er een nieuwe kantine waar gefitnest kan worden.

De gemeente meldt niets te gaan doen met dit plan. In 2020 en 2022 zijn er uitgebreide participatie- en zienswijzentrajecten doorlopen, maar er zijn toen geen plannen besproken voor het verplaatsen van de sportvelden, zegt de woordvoerder van de gemeente. Geen woningbouw mogelijk Ook vindt de gemeente zijn plannen niet haalbaar. Woningbouw is vanwege de blijvende geluidsbelasting door Schiphols Kaagbaan niet mogelijk in Abbenes, behalve kleinschalige inbreiding of vervanging, vertelt de woordvoerder. Daarnaast ziet de gemeente geen noodzaak om sportvoorzieningen te verplaatsen en er is ook geen financiële dekking voor dit voorstel. Tekst gaat verder onder de schets van de gemeente.

Het plan van de gemeente - Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Andere suggesties die het dorpsraadbestuur en inwoners vorig jaar hebben ingebracht, zijn wel verwerkt in het inrichtingsplan, vertelt de woordvoerder. Zo heeft de gemeente een grotere open ruimte en speelweide opgenomen, zodat op langere termijn eventueel een voetbalveld kan worden ingepast. Naar verwachting zal de aanleg van het dorpsbos eind 2024 starten, met de opening gepland voor eind 2025.

Het doel van het dorpsbos in Abbenes is om klimaatverandering tegen te gaan, biodiversiteit te versterken en te voorzien in de recreatie- en ontspanningsbehoeften van de huidige en toekomstige inwoners.