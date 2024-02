Klap voor restaurant Merlet: altijd lachende Jordi (21) overleden na noodlottig ongeluk

Verdriet en ongeloof in de keuken van restaurant Merlet: één van hun leerlingen, Jordi Mathijssen, overleed begin vorige week op 21-jarige leeftijd na een noodlottig ongeval. "Hij was de knuffelbeer van de keuken met zijn brede postuur, grote baard en die eeuwige lach op zijn gezicht", vertelt restauranteigenaar Martin van Bourgonje over zijn geliefde leerling.

Restauranteigenaar Martin van Bourgonje: "Vergeten doen we hem nooit meer" - Foto: Foto: Linkedin

De 21-jarige Jordi uit Tiel in Brabant werkte sinds begin september als leerling van de Cas Spijkers Academie in de keuken van sterrenrestaurant Merlet in Schoorl. Het was zijn grote droom om ooit zelf een echte sterrenkok te worden. Aan talent ontbrak het hem in elk geval niet, vertelt eigenaar Martin van Bourgonje. "Hij was fanatiek, een harde werker. Gedreven in zijn vak en met grote toekomstplannen." Jordi wilde daarom ook alles leren wat er maar te leren viel. "Op school was hij niet de beste leerling, maar zodra het over koken ging, draaide de wereld om. Om zijn kennis te vergroten ging hij vaak eten bij collega’s. Met het team maakte hij plannen om de beste restaurants te bezoeken. Eten was zijn grote passie."

"Hij zei: Mam, als die ster valt, is die ook een beetje voor mij" Martin van Bourgonje, eigenaar hotel-restaurant Merlet

Maar vooral zijn gezellige en vriendelijke persoonlijkheid maakte hem zeer geliefd bij het keukenteam. "We noemden hem 'onze Brabo'. Jordi was echt een heel warm en fijn mens. Zijn dood is een grote klap voor iedereen. We hebben een hecht keukenteam, dat lief en leed met elkaar deelt en ook regelmatig samen uitgaat." Dat was die bewuste nacht ook het geval. Na een gezellig avondje met collega’s en vrienden, keert Jordi huiswaarts, maar komt daar nooit aan. Lege plek "Vorige week maandag werden wij door zijn ouders geïnformeerd dat Jordi is verongelukt. Zijn auto is in de sloot beland tussen ‘t Zand en Callantsoog. Een zwarte dag. De plek waar hij altijd stond, is nu leeg. We zullen dit verlies samen moeten dragen, maar vergeten doen we hem nooit meer."

Het overlijden van Jordi komt hard aan in de keuken van Merlet - Foto: Restaurant Merlet