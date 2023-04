Tweede Michelinster voor Merlet bleek fake news: "Toch een beetje gek laten maken"

Het werd, ondanks de wilde geruchten, geen tweede Michelinster voor restaurant Merlet in Schoorl. Desondanks wordt er vandaag wel feest gevierd door eigenaar Martin van Bourgonje en zijn team. Dit jaar mag het restaurant namelijk voor de 25e keer een bordje met de felbegeerde ster naast de deur timmeren. "Daar moeten we natuurlijk ontzettend trots op zijn."

Op rij acht van het balkon van het DeLaMar Theater in Amsterdam bekeken Martin en zijn vrouw Carla van Bourgonje, chef-kok Jonathan Zandbergen en andere collega's de bekendmaking van de Michelinsterren. Geen handige plek als je naar beneden moet komen om de felbegeerde koksbuis met twee sterren en de champagne in ontvangst te nemen.

Het bleek uiteindelijk niet nodig want alleen het restaurant Vinkeles uit Amsterdam kreeg er uiteindelijk een ster bij. Het 'uitgelekte' screenshot van het Michelinlijstje waarop stond dat restaurant Merlet er een ster bij zou krijgen, bleek dus inderdaad nep.

Van Bourgonje durfde al niet te vroeg te juichen: "Toen Michelin meldde dat het fakenews was heb ik het eigenlijk allemaal laten zakken. Ik ben er echt blanco in gegaan. Het is zoals het is. We hebben nu wel 25 jaar een ster en we streven naar twee. Ik vind alleen dat mijn chef-kok eigenlijk meer verdient."

Vervelende grap

En die chef-kok is Jonathan Zandbergen. Hij staat al acht jaar achter het fornuis van het restaurant in Schoorl. "Het is uiteindelijk toch wel een beetje een teleurstelling. Zeker dit jaar zaten we met wat extra spanning. Je laat je dan toch een beetje gek maken. Een vervelende grap, maar aan de andere kant is het ook een compliment omdat mensen er ook niet gek van opkijken als we er een ster bij krijgen."'

En zo denkt eigenaar Van Bourgonje er ook over. "Als je 25 jaar met vijf verschillende chefs je ster weet te behouden is dat wel uniek. Wat je vandaag wel ziet is dat Noord-Holland er qua sterren wel bekaaid vanaf komt. We moeten eens kijken hoe dat komt want er zijn ontzettend veel goede restaurants in de regio."

Bekijk hier de interviews met Martin van Bourgonje en chef-kok Jonathan Zandbergen