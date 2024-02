Grote brand bij autosloperij Vijfhuizen onder controle, drie mensen lichtgewond

Op een industrieterrein aan de Achterasweg in Vijfhuizen is vanmiddag brand uitgebroken. De directe omgeving werd vanwege rookoverlast afgezet. Ook verkeer op snelweg A9 had last van de rook. Inmiddels is de brand onder controle. Drie mensen raakten lichtgewond.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio die ter plaatse was, gaat het om een autosloperij. "Daar zitten er meerdere van op dit terrein", vertelt hij aan NH. De brand is inmiddels dus onder controle, maar het nablussen duurt vermoedelijk nog een paar uur. Daarom is het terrein de rest van de dag slecht bereikbaar.

Op foto's van de brand is te zien dat de vlammen uit het dak sloegen en de rookwolk gigantisch was. Inmiddels smeult de brand alleen nog na. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht, de andere gewonden gaan zelf langs de huisarts.

Ventilatie

Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten die ter hoogte van hectometerpaal 42.0 over de A9 rijden om de ventilatie in hun auto op recirculatie te zetten. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

