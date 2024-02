Ruim 1400 nieuwe woningen in Haarlem: "Sinds jaren zeventig nog nooit zoveel gebouwd"

Haarlem zit in de top vijf van Noord-Hollandse gemeenten als het gaat om bouw van extra woningen. "Het was echt een recordjaar", stelt wethouder Floor Roduner tevreden vast. "Er zijn meer dan 1400 woningen bij gekomen. Dat is sinds de jaren zeventig niet gebeurd."

"Recordjaar voor woningbouw", aldus wethouder Floor Rodunder van Haarlem - Foto: NH Media / Geja Sikma

Met die 1434 extra woningen in 2023 is het totale aanbod met 1,5 procent gestegen. Dat ligt ook behoorlijk boven het landelijke niveau volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De woningen zijn verspreid over de hele stad bijgebouwd. Opmeer, Aalsmeer en Edam-Volendam gaan Haarlem nog voor in de percentuele stijging. In Amsterdam zijn de meeste woningen gebouwd (4,5 duizend, red.), maar dat is maar één procent van alle woningen in de stad. Tienduizend in 10 jaar Vijf jaar geleden heeft Haarlem het doel gesteld om in tien jaar tijd tienduizend woningen erbij te bouwen. De ambitieuze doelstelling is afgelopen jaar flink 'op stoom' gekomen, zegt wethouder Roduner. Vooral Schalkwijk spant de kroon. De zogenaamde Europawegzone in dit deel van de stad is één van de plekken in de stad waar de gemeente haar focus op richt. Daar komen vier- tot vijfduizend woningen bij. Er zijn nu 750 voornamelijk appartementen af en dit jaar worden hoogstwaarschijnlijk vergunningen afgegeven voor nog eens 2.500 woningen. Langs de Schipholweg zijn ook veel appartementencomplexen opgeleverd en is op de grens van Haarlem-Oost en Schalkwijk de nieuwe buurt Vijverpark bijna voltooid.

Vijverpark in Haarlem-Oost bijna klaar - Foto: NH Media / Geja Sikma

Zelf ziet wethouder Floor Roduner de meeste groei in Schalkwijk, bijvoorbeeld bij de verbouwing van het voormalige VNU-kantoorgebouw. In de twaalf verdiepingen tellende 'Ceylontoren' komen 139 appartementen en daarboven op komen nog eens twee verdiepingen met 13 luxe woningen. "Elke keer als ik daar langsfiets, is er wel weer wat toegevoegd", stelt wethouder Roduner vast. "Daar zie je het echt gebeuren."

Ceylonpoort in voormalige VNU pand - Foto: NH Media / Geja Sikma

Dit jaar verwacht Rodunder in ieder geval 900 nieuwe woningen aan de stad te kunnen toevoegen. De bouw van eerste 38 woningen in de omstreden 'inbreilocatie' langs het spoor in Haarlem Zuidwest gaat dit jaar van start. Aan de Spaarndamsestraat langs het water wordt begonnen aan de bouw van een flat met 100 woningen van het project Schoterkwartier. En ook de eerste fase van de nieuwe woonwijk Oostpoort rondom station Haarlem-Spaarnwoude begint nu echt. Daar komt al snel een complex met 95 sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Maar daarna wordt het lastig. "De rente is gestegen, de bouwkosten zijn gestegen", waarschuwt Roduner. "Een aantal projecten die eerst financieel heel goed mogelijk leken, zijn nu ingewikkelder." Haarlem heeft zelfs startsubsidies voor ontwikkelaars beschikbaar gesteld om een aantal projecten die op een dood spoor zaten, vlot te trekken. Roduner blijft optimistisch en ziet nog wel mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij het laatst geopperde voorstel tijdens een discussiebijeenkomst in het ABC-architectuurcentrum. Daar werd door architecten, stedenbouwkundigen en politici de mogelijkheid van 'optoppen' besproken. De wethouder is gecharmeerd van dat idee. "Eén of meerdere lagen op jaren vijftig, zestig en zeventig flats, daar hadden we nog nooit naar gekeken. Maar dan kan je er zo duizend woningen bij krijgen." Boodschap voor nieuw kabinet Er is wel een grens aan wat er in Haarlem kan worden bijgebouwd. "Vijf jaar geleden hebben we bij het vaststellen van die ambitie berekend dat er in de stad een capaciteit van vijftienduizend is. Maar je moet bedenken wat dat doet met de omgeving. Er moet ook ruimte zijn voor leven, spelen, naar de huisarts gaan en werken." Roduner heeft nog een boodschap voor het nieuwe kabinet. "Kijk, als land moeten we een miljoen huizen erbij bouwen. Dat is een mega-aantal. En we doen het in Haarlem heel goed, maar als het in de rest van het land achterblijft dan blijft de woondruk in Haarlem gewoon bestaan. Hij hoopt dan ook dat het rijk met extra geld over de brug komt.