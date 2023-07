Ligt Haarlem op koers met mega-ambitie woningbouw? Spoileralert: het wordt spannend!

Flats in allerlei soorten en maten schieten als paddenstoelen uit de grond in Schalkwijk. Een hele nieuwe woonwijk aan de oostkant van Haarlem bij de Veerplas krijgt de gewenste subsidies van het rijk. En achter de schermen wordt naarstig gezocht naar hoe op lege plekken ook woningen kunnen worden gebouwd. De stad is flink aan het groeien. Maar de ambitie om voor 2030 10.000 extra woningen erbij te krijgen, loopt gevaar.

Nieuwbouw en verbouw, maar ook nog lege kavels - NH Nieuws / Geja Sikma

Er zijn nu al minder extra woningen in Haarlem bij gekomen dan was gehoopt en voorzien. Dat staat in de jaarlijkse rapportage Woningbouw van de gemeente. Grote projecten als woningbouw op de voormalige Brinkmanpassage aan de Grote Markt, onderdelen van de nieuwe buurt Elements in Schalkwijk en de nieuwbouw op het voormalige Slachthuisterrein rondom het popcentrum zijn een jaar uitgesteld. Storm op komst Het Haarlemse college van B enW haalt de 'perfecte storm' op de woningmarkt aan. Een voorspelling van een economische crisis, waar al sinds eind vorig jaar met huivering naar wordt gekeken door overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Een dip in de economische ontwikkelingen, stijgende rentes, stijgende bouwkosten en schaarste van bouwmaterialen, tegenstrijdige rijksregelgeving, dalende prijzen voor koopwoningen en minder vraag naar nieuwbouwwoningen. Het zijn allemaal ingrediënten voor een onzekere periode. Ook Haarlem houdt rekening met een 'zwaar weer scenario'. Tekst gaat door na foto.

Woningbouw in nieuwe buurt Elements in Schalkwijk - NH Nieuws / Geja Sikma