Verwachte verkeersproblemen bottleneck bij massale woningbouw in Haarlem

HAARLEM - Een groot deel van de Haarlems raad twijfelt aan de bouw van 2.000 woningen in Haarlem Zuidwest, als niet eerst de verkeersknelpunten goed worden onderzocht. In de visie over deze ambitieuze plannen staat dat er binnenkort een stadsomvangrijke mobiliteitsplan komt waar die problemen in worden onderzocht. Maar de oppositie én coalitiepartner het CDA zou dat liever andersom zien.

Vooral het financiële plaatje van maatregelen op de kruispunten van ontsluitingswegen op de Leidsevaart en de Randweg baart fractievoorzitter Jurrit Visser van het CDA zorgen: "Wat als we die maatregelen straks niet kúnnen aanpakken?"

'Rek eruit'

Bewoners van de wijk Zuidwest, maar ook de aangrenzende wijken zien nu al grote verkeersopstoppingen bij de Schouwtjesbrug en de Emmabrug over de Leidsevaart. Een verkeersonderzoek van Goudappel heeft volgens buurtbewoonster Jos Oeldrich al aangetoond ‘dat de rek daar eruit is’.

De Spoorzone in Haarlem-Zuidwest is één van de grote bouwlocaties in de stad, die het college van B&W voor ogen heeft om het nijpende woningtekort in de stad op te vangen. In de ontwikkelvisie zegt het collegebestuur eerst te willen inzetten op het demotiveren van autobezit en het gebruik van openbaar vervoer en fiets stimuleren voor de nieuwe bewoners. Dat klinkt de VVD klinkt belachelijk in de oren: "Je kan toch niet sturen op autobezit", aldus raadslid Joris Blokpoel.

De coalitie wil perse niet bouwen in de groene zone om de stad heen. En volgens wethouder Floor Roduner betekent dat de stad ‘verdicht’ moet worden. Plannen aanpassen, "omdat overal mensen dat niet willen, dan komen we niet tot extra woningen."

Weinig vertrouwen

Na het massale protest van honderden buurtbewoners afgelopen maart bij het presenteren van de conceptvisie, was de belangstelling op de publieke tribune nu veel minder groot. Zoals de wel aanwezige insprekers lieten weten, hebben de wijkbewoners er weinig vertrouwen in dat hun kritiek over de massaliteit van de bouwplannen niet worden gehoord. Ook de meedenkgroep is ondertussen door de gemeente opgeheven. Op aandringen van de raadsleden, heeft wethouder Floor Roduner toegezegd deze weer in ere te herstellen.

Op 21 november neemt de gemeenteraad een beslissing over de visie Spoorzone in Haarlem-Zuidwest. Maar inwoners hebben dan niet meer de gelegenheid om in te spreken.