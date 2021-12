Eindelijk ook miljoenensubsidie voor woningbouw in nieuwe Haarlemse wijk Oostpoort

Het rijk heeft in totaal 1 miljard euro uitgetrokken om woningbouwprojecten vlot te trekken. Haarlem kreeg al bij eerdere rondes geld voor het gereed maken van de ontwikkelzones in Haarlem-Zuidwest en Europaweg in Schalkwijk. Eerdere subsidieaanvragen voor Oostpoort werden afgewezen, omdat het onduidelijk was welke kosten voor de infrastructuur echt aan de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk waren toe te schrijven.

Binnen drie jaar starten met bouwen

Wethouder Floor Roduner laat weten dat dat nu wel uitgekristalliseerd is en dat Haarlem nu zelf ook 6,5 miljoen euro gereserveerd heeft. Met het geld van het Rijk wordt straks een goede fietsverbinding met de stad aangelegd, wordt de voetgangersoversteek over het spoor en de N200 verbeterd en moet het viaduct richting de Waarderpolder verlegd worden om ruimte te maken voor de woningen.

De bouw van de eerste honderd woningen start binnen drie jaar. Van het totaal aantal woningen wordt veertig procent sociale huur en veertig procent middelduur. De gemeente verwacht dat de totale ontwikkeling van Oostpoort ongeveer tien jaar zal gaan duren.