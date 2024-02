🔴 Liveblog Sport: AZ maakt zich op voor Fortuna-uit, handballers Volendam ontvangen Visé

In de tweede divisie is ADO'20 er vandaag niet in geslaagd om thuis in Heemskerk punten te pakken tegen Rijnsburgse Boys. De bezoekers uit Zuid-Holland wonnen met 0-1 dankzij een doelpunt in de 58e minuut van Bram Ros. Door de nederlaag blijft ADO'20 op de 14de plek staan op de ranglijst.

Later vandaag komen Koninklijke HFC en AFC, de andere twee Noord-Hollandse ploegen in de tweede divisie, nog in actie.