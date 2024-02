🔴 Lees terug: gouden medailleregen op NK indoor, Tjin A-Lim haalt WK-limiet

Er is dit weekend weer volop sport in onze provincie. Op deze zondag hebben we twee wedstrijden in de eredivisie. Ajax ontvangt NEC in de Johan Cruijff Arena (2-2), terwijl FC Volendam afreist naar Gelderland voor de degradatiekraker tegen Vitesse (1-1). Irene Schouten komt in actie op de laatste dag van de WK afstanden, judoka Michael Korrel doet mee aan de Grand Slam van Baku en er is atletiek op de NK indoor.