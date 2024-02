Telstar houdt NAC knap op gelijkspel

De spits uit IJsland schoof de bal echter langs de paal. Een smetje op de vroege voorsprong was het uitvallen van Bakker. Hij keerde na een blessurebehandeling nog wel terug, maar moest de strijd uiteindelijk staken. Via Overtoom en Youssef El Kachati werd Telstar gevaarlijk. Alleen hadden beiden het vizier niet op scherp.

Het begin van Telstar was (net als vorige week) fenomenaal. Binnen een kwartier namen de Witte Leeuwen de leiding tegen NAC Breda. Een hoekschop van Tom Overtoom werd in het doel gekopt door Danny Bakker, die afgelopen zomer uit Breda vertrok. De bezoekers waren niet uit het veld geslagen en kregen een gigantische kans via Elías Már Ómarsson.

Telstar bleef na de rust de grootste kansen creëren. De Griek kapte zijn directe tegenstander knap uit, maar vond de paal op zijn weg. Even later verkeek doelman Roy Kortsmit zich bijna op een schot van Danzell Gravenberch. De gemiste kansen werden de Velsenaren uiteindelijk toch fataal.

De ingevallen Tom Boere zorgde voor de gelijkmaker. Telstar wisselde Quinten van den Heerik er nog in, maar hij kon de stand niet positief omdraaien. Door het gelijkspel hebben TOP Oss (2-1 tegen Jong Ajax), FC Den Bosch (0-0) en Telstar alle drie 20 punten. Jong Ajax is over anderhalve week de eerstvolgende tegenstander van Telstar in Amsterdam.

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver, Koswal, Plat (Van de Loo/46), Oude Kotte, Turfkruier; Bakker (Apau/32), Overtoom, Giousis; El Kachati, Gravenberch