Telstar-trainer Landvreugd dankt scorende El Kachati: "Ik werd er stil van"

"Een euforische sfeer" was het eerste wat Telstar-trainer Ulrich Landvreugd zag in de kleedkamer na afloop van de 3-2 overwinning op Helmond Sport. Het eerste duel na het ontslag van Mike Snoei werd gelijk gewonnen door de Witte Leeuwen en dus was er sprake van ontlading.

"Ik werd er stil van. Ik wilde zelf voelen hoe de sfeer dan is. We doen het met ze allen", vertelt Landvreugd na afloop van de zege. "Samen met Anthony Correia en de hele staf. We lopen allemaal hard te knallen. We hebben iedereen nodig om resultaat te boeken. Het belangrijkste voor het team is dat het publiek er achter bleef staan. Dan kan je een tandje harder lopen"

"We hebben met elkaar gezeten en gezegd dat we er nog vol voer moesten gaan" Telstar-spits Youssef el Kachati

Bij Telstar was Youssef el Kachati dankzij zijn twee doelpunten de gevierde man. "Het was een rumoerige week voor ons allemaal na het ontslag van Mike Snoei. We hebben met elkaar gezeten en gezegd dat we er nog vol voor moesten gaan. We moeten het beste ervan maken en ik denk dat je dat vandaag hebt kunnen zien", aldus El Kachati. De volgende wedstrijd van Telstar is op vrijdag 16 februari. Dan komt NAC Breda op bezoek in Velsen-Zuid.

