Wederopstanding bij Telstar na trainerswissel: eerste winst na negen duels

Na de rumoerige week bij Telstar, kreeg het nummer 14 Helmond Sport op bezoek. Uli Landvreugd en Anthony Correia hebben tot het einde van het seizoen de leiding na het ontslag van Mike Snoei. Zij voerden direct een aantal wijzigingen door. Zakaria Eddahchouri is nog enkele weken geblesseerd en Mitch Apau was geschorst. Peter Guirani verloor zijn basisplaats en dus startten de Witte Leeuwen met Danzell Gravenberch, Devon Koswal en Youssef el Kachati.

Hoewel Landvreugd had aangekondigd om aanvallender te gaan spelen, was de spelopvatting redelijk gelijk met vorige week. Toch kwam Telstar na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong. Youssef el Kachati, die vorige week zijn eerste treffer voor Telstar maakte, schoot zijn tweede van het seizoen binnen uit een goede lange bal van achteruit: 1-0. De Velsenaren kwamen aardig voor de dag, maar moesten vlak voor het halve uur een tegentreffer incasseren. Monnickendammer Martijn Kaars, de topscorer van de eerste divisie, zette de 1-1 op het scorebord.

Doelpuntenfestijn

In de fase na de tegentreffer had Telstar het lastig. Toch kwam het tien minuten voor rust weer op voorsprong. El Kachati is helemaal los en maakte zijn tweede van de avond op aangeven van Jay Kruiver. Telstar was helemaal los en maakte zelfs op slag van rust de 3-1. Christos Giousis volleerde raak en was daarmee voor het eerst dit seizoen betrokken bij een doelpunt.

Na de pauze bleef Telstar hetzelfde spel spelen, maar het werd wel nonchalant. Daardoor speelde het Helmond Sport in de kaart. Het kreeg de grootste kans via Gianni-Fivos Botos. Zijn inzet werd van richting veranderd belandde en op het dak van het Telstar-doel.

Billenknijpen

De thuisploeg werd een aantal keren gevaarlijk met een lange bal. Gravenberch was dichtbij na een goede pass van Koswal, maar doelman Wouter van der Steen redde. Halverwege de tweede helft ging Koswal wel in de fout. Hij moest een strafschop weggeven aan Helmond Sport, maar Koeman Jr. redde knap op de inzet van Kaars. De bezoekers maakten alsnog de aansluitingstreffer. Tien minuten voor tijd zette Alvaro Marin de 3-2 op het scorebord. Het was vervolgens billenknijpen voor Telstar, dat op de been bleef en de overwinning over de streep trok.

Telstar neemt dankzij de overwinning afstand van de laatste plaats in de eerste divisie. Het passeert TOP Oss en is inmiddels negentiende. Volgende week vrijdag krijgt Telstar bezoek van NAC Breda.