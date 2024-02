Optimistische Telstar-trainer Landvreugd: "Wij doen zeker niet onder voor NAC"

Na de 3-2 overwinning op Helmond Sport maakt Telstar zich klaar voor de volgende ontmoeting in de eerste divisie. Vrijdagavond om 20.00 uur komt middenmoter NAC op bezoek in Velsen-Zuid. Telstar-trainer Uli Landvreugd blikt met goede moed vooruit op de wedstrijd tegen de nummer tien van de eerste divisie.

De opluchting is groot binnen de selectie nadat Telstar afgelopen vrijdag voor het eerst sinds negen wedstrijden weer won. "We zaten toch wel in een neerwaartse spiraal. Die wil je toch een keer doorbreken. Het was fijn dat dat verleden week was, maar dan moeten we niet direct de polonaise gaan lopen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer."

Underdog

Morgen komt NAC op bezoek. "We kunnen iedereen pakken. Alleen NAC is wel in alles een grote club. Maar goed, wij doen zeker niet onder voor hen. Statistisch gezien zijn wij de underdog, maar wij spelen gewoon lekker thuis. En we willen thuis altijd onze huid duur verkopen."