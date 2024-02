Amsterdamse Tes Schouten pakt wereldtitel op 200 meter schoolslag

Tes Schouten heeft op de 200 meter schoolslag met veel overtuiging de wereldtitel gegrepen. De 23-jarige zwemster uit Amsterdam klopte haar grote concurrente Kate Douglass in 2.19,81. De Amerikaanse, die afgelopen zomer in Japan nog zilver pakte, tikte als tweede aan in 2.20,91. Sydney Pickrem uit Canada werd derde (2.22,94).

Marrit Steenbergen pakte eerder op de dag de eerste Nederlandse individuele medaille op de WK sinds 2013.

Schouten zwom dinsdag al verrassend naar het zilver op de 100 meter schoolslag, haar mindere nummer. Haar eindtijd in de WK-finale van de 200 meter rugslag was een grote verbetering op haar eigen Nederlands record. Dat verbeterde ze donderdag al tot 2.21,50.

De Amsterdamse had in Doha geen last van de voormalige wereldkampioene Tatjana Schoemaker. De Zuid-Afrikaanse koos -net als vele anderen- met het oog op de Olympische Spelen in Parijs om de WK over te slaan.