Amsterdamse Tes Schouten grijpt zilver bij WK zwemmen; Kira Toussaint uit Assendelft stelt teleur

De Chinese Qianting Tang zwom in de finale overtuigend naar het goud in 1.05,27. Siobhan Haughey uit Hongkong werd derde in 1.05,92. Schouten had zelf niet verwacht voor een medaille te kunnen gaan op de 100 meter. Op de dubbele afstand pakte ze vorig jaar al WK-brons.

