EK-goud voor zwemsters Kira Toussaint én Tes Schouten

Kira Toussaint heeft voor de derde achtereenvolgende editie de Europese titel op de 50 meter rugslag in het Roemeense Otopeni. De Amstelveense zwemster won de finale in 25,82 seconden. Ze was eerder al de beste op de EK's van 2019 (Glasgow) en 2021 (Kazan).

Kira Toussaint met haar gouden medaille - Foto: ANP

Toussaint werd niet direct uitgeroepen tot winnares. Het lag niet aan haar voorsprong, die was ruim vier tienden op de Zweedse Louise Hansson. De jury moest checken of de Noord-Hollandse wel volgens de regels had gezwommen. Dat bleek zo te zijn, waardoor ze een gouden medaille pakte. Tekst gaat verder onder de Instagram-post.

"Drie op een rij was dit hele seizoen al mijn doel en ik ben er heel trots op dat het is gelukt", zei Toussaint na haar gouden race. "Ik was wel zenuwachtig voor de finale, mijn focus lag vooral bij de start. Die is goed, maar niet altijd stabiel. Ik was nu bijna te snel weg, maar de wedstrijdjury besloot na het bekijken van de videobeelden gelukkig dat er niks aan de hand was." Finale 100 meter rugslag Eerder op de vrijdagavond had Toussaint zich al overtuigend geplaatst voor de finale van de 100 meter rugslag. Op dat onderdeel is ze tweevoudig Europees kampioene.

Tes Schouten pakte ook EK-goud in Otopeni - Foto: ANP

Het was ook een mooie dag voor de Amsterdamse Tes Schouten. Ze zwom naar Europees goud op de 200 meter schoolslag met een Nederlands record (2.16,09). Het is haar tweede medaille op de EK in Otopeni. De 22-jarige Schouten won woensdag het brons op de 100 meter schoolslag. "Een raceplan had ik niet. Ik ging gewoon maximaal die finale in, in de hoop dat ik het zou volhouden", zei Schouten na afloop. 'Laatste meters zwaar' "De laatste 25 meter waren wel heel erg zwaar, maar ik haalde het met een dik Nederlands record. Ik wilde heel graag het goud en dat is gelukt. Ik zag tijdens de race dat ik ver voor lag. Ik dacht toen wel: als ik het nu nog laat liggen, ben ik wel een kneus."

