Titelhoudster Kira Toussaint eindigt op EK kortebaan buiten podium op 200 meter rug

Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan naast de medailles gegrepen op de 200 meter rugslag. De 29-jarige zwemster uit Assendelft tikte in het Roemeense Otopeni als zesde aan in 2.04,47. Het goud ging naar de Britse Medi Harris in 2.02,45.

Toussaint had zich woensdag als vijfde geplaatst voor de finale. De Britse Harris was toen ook al de snelste. Toussaint komt later donderdag nog in actie op de 50 meter rugslag.

Op de laatste twee EK's was Toussaint onverslaanbaar. In 2019 won de Noord-Hollandse goud op de 50 en 100 meter rug en pakte ze brons op de 200 rugslag. In 2021 greep ze op alle drie de afstanden het goud. Op de langebaan won ze EK-goud op de 50 meter en EK-brons op de 100 meter.