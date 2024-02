Horrorhuurder smeert Egmondse zomerhuisjes onder de stront: "2.000 euro schade"

Het zal je maar gebeuren: je verhuurt een zomerhuisje en de huurder smeert alles onder de poep. Het overkwam Charlene Glas (39) uit Egmond aan Zee. Ze had al een vreemd gevoel bij de man, maar dat het zo zou uitpakken was toch een schok. Ook blijkt ze niet de enige gedupeerde van de horrorhuurder te zijn.

Charlene en haar man verhuren al twintig jaar een klein vakantiehuisje naast hun eigen huis. Afgelopen dinsdag meldde zich een nieuwe klant met het verhaal dat hij lekkage had en op zoek was naar tijdelijke woonruimte. Smoesjes "Ik had er meteen een gek gevoel bij", vertelt Charlene. "Op de afgesproken dag kwam hij steeds niet opdagen voor de sleutel en de betaling. Toen hij er eindelijk was, had hij geen cash bij zich. Uiteindelijk hebben we hem toch laten slapen. Hij zou de volgende dag betalen." Maar de dag erna kwam de man weer met smoesjes. "We hebben toen besloten om hem weg te sturen. Met veel moeite hebben we ons geld gekregen en dachten we dat het klaar was." Tekst gaat door onder de foto.

Een van de reacties op Facebook - Foto: Facebook/NH Media

Maar klaar was het nog lang niet: de man van Charlene ontdekte een enorme puinhoop in het vakantiehuisje. Lakens lagen besmeurd op de bank en stront zat op de wc-bril. Ze plaatste foto's van de ravage op Facebook om andere verhuurders te waarschuwen. Niet de enige Onder dat bericht regent het inmiddels reacties. In het kustdorp hebben veel inwoners een zomerhuisje voor de verhuur in de achtertuin. Meerderen hadden bezoek gehad van de horrorhuurder. "Vreselijk. Asociaal. Niet normaal. Schandalig", valt er te lezen, maar ook: "Fijn dat je dit deelt" en "dank voor de waarschuwing." En ook verhuurbedrijven en vakantieparken in de Egmonden geven aan de man - helaas - te kennen. "Wij hadden een schadepost van 2.000 euro door deze smeerlap", vertelt een Egmondse aan NH. Ze wil anoniem blijven, omdat 'hij weet waar we wonen'. "Hij was paar weken terug bij ons en we konden daarna het hele interieur vervangen." Alles zat onder de poep en spullen waren gesloopt. "De tv, de bank, dekbedden, kussen. Een drama. Hij heeft de huur wel betaald, maar toen ik hem confronteerde met de schade werd hij heel kwaad. Ik was alleen met hem in het huisje en was te bang om hem verder te dwingen te betalen." Tekst gaat verder onder de foto.

Een van de kussens met stront - Foto: Privéfoto

De man probeert onder meer via Booking onderdak te vinden. Anderen belt hij rechtstreeks op om een reservering te plaatsen. "Ik heb alles bij Booking doorgeven en om hulp gevraagd", vertelt de anonieme Egmondse. "Maar zij zeiden dat ze niets konden doen. Onbegrijpelijk, je kan toch iemand blokkeren? Ze gaven als tip om de borg te verhogen. Maar een borg van duizenden euro's is natuurlijk niet reëel." Ook NH heeft contact opgenomen met Booking, en onder meer gevraagd wat de reserveringswebsite doet om verhuurders te beschermen tegen gasten die een puinhoop achterlaten of niet betalen. Het bedrijf laat weten nog niet inhoudelijk te kunnen reageren, maar dat zo snel mogelijk te doen. "We nemen elke klacht serieus en onderzoeken de aangekaarte problemen." Maak melding of doe aangifte Charlene en de anonieme Egmondse hebben begrepen dat de man uit Amsterdam afkomstig zou zijn en een zwervend bestaan leidt. "Hij zou al vaker opgepakt zijn en nog veel meer op zijn kerfstok hebben." De politie kan dat nu nog niet aan NH bevestigen. Sowieso adviseert de politie om van een situatie als deze een melding of aangifte te doen. "Zo kunnen we een dossier opbouwen. Daarnaast maken we ons ook wel zorgen over het welzijn van deze man, en lijkt het er op dat hij (ook) hulp nodig heeft."