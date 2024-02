Explosief aangespoeld op strand van Egmond

Er is een explosief tot ontploffing gebracht op het strand van Egmond. Volgens strandvonder Marco Snijders gaat het om een torpedo, bedoeld om mijnen onschadelijk mee te maken. Dit is niet bevestigd.

Vanmorgen liep een collega van strandvonder Marco over het strand, nadat hij een melding had gekregen van een dode zeehond. Bij aankomst zag hij niet alleen een zeehond liggen, maar ook iets dat leek op een bom.

Daarop is Marco meteen ingelicht, en gingen de alarmbellen af. "Ik ben ernaartoe gegaan en zag dat het inderdaad om een bom ging. Ik heb de EOD en de politie ingelicht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie brengt zo'n bom dan tot ontploffing."

Torpedo

Dat het om een torpedo gaat, heeft Marco zich laten vertellen door de EOD. "Er liggen nog steeds mijnen uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem van de Noordzee. Soms worden die opgevist door vissers, en die gooien deze dan weer terug. Die worden later onschadelijk gemaakt."

De politie laat weten dat het 'projectiel' afkomstig is van de marine. NH heeft de marine gevraagd of het daadwerkelijk om een torpedo gaat, maar daar is nog niet op gereageerd.