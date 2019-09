VIDEO: Explosief Hoogkarspel tot ontploffing gebracht

HOOGKARSPEL - De explosieven opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft de bom, die werd gevonden bij een scooter aan de Nieuweweg in Hoogkarspel, tot ontploffing gebracht.

Dat gebeurde in een weiland bij de Slimweg in Hoogkarspel, nadat het explosief eerder op de middag werd veiliggesteld door de EOD.

De politie kan nog niet zeggen of er een verband is met de verdachte situatie bij een geldautomaat in Hoogkarspel, afgelopen nacht. De politie vindt het nog 'te vroeg' om hier wat over te kunnen zeggen, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

Vanwege de vondst van het explosief was de Nieuweweg afgelopen middag lange tijd afgesloten. Ook moesten meerdere bewoners hun woning verlaten. Anderen werden gevraagd om binnen te blijven.