Buurtbewoners bij vondst explosief in Hoogkarspel: "Eindelijk weer eens praatje met buren"

HOOGKARSPEL - Aan de Nieuweweg in Hoogkarspel is vanmiddag een explosief gevonden bij een scooter. De omgeving is afgezet door de politie en meerdere mensen moesten hun huis verlaten. Een buurtbewoner vond het allemaal maar lang duren. "Kort en zakelijk afhandelen dit. Hup, opruimen en weer weg", zegt hij.

Het viel een buurtbewoner rond 13.15 uur al op dat hij geen geld meer kon halen bij de bank. "Die was al dicht. Toen dacht ik voor het eerst dat er wat aan de hand was."

De man valt voornamelijk over de manier waarop er gecommuniceerd wordt door de hulpdiensten. "Mensen zeggen ons niks. Dom vind ik dat. Zeg gewoon wat er aan de hand is. Doe niet zo stiekem", vertelt hij aan onze verslaggever.

'Ik ben niet bang'

"Hou het kort en zakelijk. Opruimen en weer weg", vervolgt de man. Op de vraag of de man zich geen zorgen maakt en dat dit toch allemaal netjes moet gebeuren, antwoordt hij dat 'hij niet bang is'. "Vroeger ploegde mijn vader op het land ook wel eens een bom mee en hij is evengoed oud geworden."

De West-Friese nuchterheid viert hoogtij aan de Nieuweweg in Hoogkarpspel en de buren staan met twee benen op de grond te midden van alle commotie. "Ze maken er allemaal zo'n drama van. Ze lopen allegaar niks te doen. Het is wat mij betreft wat absurd en overdreven."

Bijkletsen met de buren

De man vindt de commotie voornamelijk de uitgelezen kans om weer eens met zijn buren bij te kletsen. "Dat vind ik leuk. Even een buurpraatje. Normaal zie je elkaar niet zoveel, want iedereen werkt overdag. Dus ik vind dit wel gezellig."

Vanwege de vondst van het explosief werd er groot alarm geslagen in Hoogkarspel. Afgelopen nacht was er een verdachte situatie bij een geldautomaat in Hoogkarspel. Mogelijk heeft de vondst bij de scooter hier iets mee te maken. De politie vindt het nog 'te vroeg' om hier wat over te kunnen zeggen, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.