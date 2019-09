Straat weer vrijgegeven, bewoners weer naar huis na vondst explosief in Hoogkarspel

HOOGKARSPEL - Aan de Nieuweweg in Hoogkarspel is vanmiddag een explosief gevonden bij een scooter. De omgeving werd ruim afgezet en meerdere woningen werden ontruimd.

Er werd groot alarm geslagen. Bewoners die niet werden geëvacueerd, werden gevraagd om binnen te blijven.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief veiliggesteld. Op een later moment zal het op een vooralsnog onbekende locatie tot ontploffing worden gebracht, meldt de politie.

Geldautomaat

Afgelopen nacht was er een verdachte situatie bij een geldautomaat in Hoogkarspel. Mogelijk heeft de vondst van het explosief bij de scooter hier iets mee te maken. De politie vindt het nog 'te vroeg' om hier wat over te kunnen zeggen, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

Rond 15.30 uur werd de straat weer grotendeels vrijgegeven. De politie laat weten dat vanwege het sporenonderzoek een deel van de straat afgesloten blijft.