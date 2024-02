Speaker met seksgeluiden legt vergadering over erotisch centrum Amsterdam stil

Een vergaderzaal in het Amsterdamse stadhuis is tijdens een commissiedebat over het omstreden erotisch centrum ontruimd geweest vanwege een mogelijke speaker. Het ding zat tegen een raam van de zaal geplakt. Inmiddels is de zaal vrijgegeven.

Foto: AT5 / Len ter Raak

Burgemeester Halsema onderbrak rond 16.00 uur haar antwoord aan de PvdA omdat de vergadering werd verstoord. Het leek eerst te gaan om een demonstratie, maar uiteindelijk was het een speaker die tegen het raam geplakt was, meldt AT5. Volgens omstanders zou de speaker seksgeluid hebben afgespeeld. Burgemeester Halsema omschreef het geluid "alsof er iemand zit te snurken". Beveiligers schakelden de politie in. Er is onder meer een bepantserde SUV van de Bewakingseenheid van de politie ingezet en een deel rondom de speaker is afgezet. De mogelijke speaker. Tekst gaat verder na de foto

Foto: AT5 / Len ter Raak

Een politiewoordvoerder laat weten dat het gaat om een verdacht object, en dat Team Explosieven Veiligheid onderzoek doet. "Waar het nu op lijkt, gaat het om een muziekbox", aldus de woordvoerder. Ook denkt de politie vooralsnog dat het niet gaat om "iets heel gevaarlijks". Zaal vrijgegeven. De vergaderzaal is rond 18.00 uur vrijgegeven. De speaker is door de politie in beslag genomen.