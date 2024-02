Een lied, een paar voorstanders, maar vooral verzet bij inspreekavond Erotisch Centrum

Ruim veertig Amsterdammers kwamen donderdagavond naar de Stopera om in te spreken over de voorkeurslocatie van het Erotisch Centrum bij de Europaboulevard, nabij de Rai in Zuid. Er werd een heus lied gezongen op de melodie van Niet Of Nooit Geweest van Acda en de Munnik. Maar bovenal waren de tegenstanders van het Erotisch Centrum - en oké, ook een enkele voorstander - bij elkaar gekomen. "Ik heb mijn hele leven GroenLinks gestemd, maar ik voel mij nu - om maar even bij het thema te blijven - genaaid."