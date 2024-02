Liveblog: debat over locatie erotisch centrum enige tijd vertraagd door storend geluid

D66 sprak vorige week tijdens een aflevering van het AT5-programma Park Politiek nog geen volledige steun uit. het standpunt van deze coalitiepartij bleef toen nog onduidelijk. "Waar we nu zitten in het proces, en daar moeten we ook eerlijk over zijn, is niet: we gaan het daar bouwen, dit is de plek. We hebben heel veel vragen over de scholen in de buurt, de verkeerskundige inpassing en over het Zuidasdok", zei D66-raadslid Elise Moeskops.