Burgemeester worden van 'verborgen parel' Drechterland, wie wil dat nou niet?

Het wil nog niet echt vlotten met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor de West-Friese gemeente Drechterland. Reden voor bewoner Jon van Diepen deze 'verborgen parel' een klein beetje in de etalage te zetten. "Het is een rustige, groene plattelandsgemeente", aldus van Diepen. "Iedereen is hier tevreden. Wie wil dat niet?"

De reden waarom de kandidaten voor het burgemeesterschap nog niet in de rij staan, is voor van Diepen geen mysterie. "Men weet niet hoe mooi het is", zo luidt zijn verklaring. "Daarom is het ook zo goed om eens te laten zien hoe mooi het hier is."

Eén van de trekpleisters in de gemeente is de authentieke molen De Krijgsman, gelegen in Oosterblokker, één van de in totaal acht dorpjes die de gemeente rijk is. "Het is de grootste molen van West-Friesland", zo vertelt molenaar Erik Dudink vol trots. "Hij staat overal bovenuit te pronken. We malen, we bakken en verkopen hier ons eigen brood. Dat is eigenlijk uniek in Nederland."

Monument van The Beatles

Even verderop is nog een bijzondere plek te vinden: de locatie waar The Beatles, inmiddels zo'n zestig jaar geleden, hun enige optreden voor een Nederlands publiek gaven.

Vlak bij de loods waar het festijn plaatsvond, is een speciaal monument te vinden met daarop de korte setlist van het concert afgebeeld. Omdat het zes decennia geleden is dat het beroemde viertal hier speelde, zal binnenkort een Beatle-coverband het concert nog eens dunnetjes overdoen. "Uiteraard is de nieuwe burgemeester van harte welkom", aldus van Diepen. "Die bieden we dat concert gratis aan."