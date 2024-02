Zorgen over veiligheid door tekort aan vliegtuigtechnici: "Bang dat het misgaat"

Vliegtuigmonteurs maken zich grote zorgen over de tekorten aan mankracht in de hangars op Schiphol. Luchtvaartmaatschappij KLM besteedt het werk zelfs uit in het buitenland, maar ook daar zijn tekorten. "Het is schrikbarend", vertelt Robert Swankhuizen, gepensioneerd grondwerktuigkundige.

Het gaat niet alleen om monteurs, maar ook om de zogeheten grondwerktuigkundigen die de vliegtuigen moeten aftekenen, certificeren en keuren. Daar gaat een een jarenlange opleiding aan vooraf. "Zonder grondwerktuigkundigen mogen de vliegtuigen niet eens de lucht in", zegt Swankhuizen. Nu halen jaarlijks maar enkele grondwerktuigkundigen hun diploma.



Robert Swankhuizen is sinds augustus 2023 gepensioneerd, maar werkte zelf ook 44 jaar voor KLM als grondwerktuigkundige. Nu is hij voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT). Swankhuizen zag het team vergrijzen en de problemen groter worden. Het tekort is dan ook niet nieuw: volgens hem zagen de luchtvaartmaatschappijen dit aankomen.

Robert Swankhuizen van vakbond NVLT - Foto: NH Media / Eline Boshuizen

Het belang van grondwerktuigkundigen wordt volgens Swankhuizen enorm onderschat. "Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Zo'n toestel moet volledig en nauwkeurig gecheckt worden voordat het de lucht in gaat.

"De zorg is wel dat het een keer misgaat. Dat iemand iets vergeet of over het hoofd ziet" Robert Swankhuizen - voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT)

Hoe meer werkdruk er komt, hoe onveiliger de situatie wordt. De zorg is wel dat het een keer misgaat. Dat iemand iets vergeet of over het hoofd ziet", benadrukt Swankhuizen. Te weinig stimulans De aanwas van jonge technici is volgens Swankhuizen een drama. "Er zijn maar twee scholen in Nederland die opleiden tot echt gecertificeerd grondwerktuigkundige en het wordt niet genoeg gestimuleerd om voor deze richting te kiezen." Het werk zou voor hen minder aantrekkelijk zijn met de onregelmatige diensten. "Die jongelui hebben geen 24/7-mentaliteit. Dus dan kiezen ze voor andere technische banen die goed verdienen."

Wat is een grondwerktuigkundige? Een grondwerktuigkundige is bevoegd om het gedane onderhoud aan een vliegtuig te 'af te tekenen' en het toestel vrij te geven voor gebruik. Om grondwerktuigkundige te worden ben je een jaar of zeven bezig om alle modules te halen die je nodig hebt. Deze bijzondere bevoegdheid is Europees vastgesteld en heet Aircraft Maintenance Licence (AML). Er zijn maar twee scholen in Nederland die studenten afleveren die grondwerktuigkundige kunnen worden: in Maastricht en Woensdrecht.

KLM gebruikt volgens Swankhuizen maar 85 procent van haar vloot en heeft al meerdere vluchten moeten annuleren. De maatschappij bevestigt dat het 'werkaanbod momenteel groter is dan het aantal beschikbare mensen'.

"Jongeren worden niet genoeg gestimuleerd om voor deze richting te kiezen" Robert Swankhuizen - gepensioneerd grondwerktuigkundige

Dit heeft volgens de luchtvaartmaatschappij te maken met de opleidingstijd van de gekwalificeerde onderhoudsmonteurs. Daarnaast is er sprake van een wereldwijd tekort aan onderdelen waardoor checks ook langer duren dan normaal. Uitbesteden KLM nam vorig jaar 420 nieuwe medewerkers aan voor vliegtuigonderhoud en wil dit jaar nog eens meer dan 400 medewerkers aannemen. Toch is dit nog niet genoeg.



Om die reden heeft KLM ervoor gekozen om het werk uit te besteden in het buitenland, bij de dochteronderneming in Engeland, maar ook in Brussel bij Sabena Engineering. Wereldwijd tekort Volgens Swankhuizen wordt het probleem daarmee alleen verplaatst; het tekort aan technici speelt namelijk niet alleen in Nederland. Hij laat de vacatures zien bij Sabena Engineering, waar KLM het werk dus uitbesteedt, maar ook bij Air Lingus en Ryan Air. Een concrete oplossing voor het probleem heeft Swankhuizen niet. "We proberen iedereen wakker te schudden, het probleem gaat alleen maar erger worden."