NH trekt mee met de wereldkampioen touwtrekken in Monnickendam

Met de blaren nog op de handen en een volle prijzenkast van het wereldkampioenschap in Zweden, zijn de mannen en vrouwen van Touwtrekvereniging Monnickendam alweer aan het trainen. NH-verslaggever Rowan van Brussel wachtte de wereldkampioenen op in hun thuisdorp en trok een touwtje mee.

De mannen van TTV Monnickendam werden wereldkampioen in de klasse tot 680 kilo en met het gemengde team sleepten ze een zilveren medaille in de wacht. De boomlange touwtrekker Lars Schouten is supertrots op het resultaat, en hij niet alleen. Op video's van het WK is de ontlading te zien en te horen na de overwinning op het Ierse team.

Benen op de grond

Nu de euforie wat is gezakt en het team weer met beide benen op de Noord-Hollandse bodem staat, moet er weer worden getraind. Elke week op maandag- en woensdag en voor grote wedstrijden ook nog op vrijdagavond. In een loods op een erf in de Purmer trekken de mannen en vrouwen alles uit de kast. Geen spier blijft onbenut.

"Het is zwaar, maar we hebben het vooral leuk met elkaar", zegt Lars die het touwtrekvirus van zijn vader Jacob heeft meegekregen. Ook NH-verslaggever Rowan van Brussel wilde graag aan den lijve ondervinden hoe zwaar het is. Na vier potjes touwtrekken, kreeg hij het al flink benauwd. "Ik heb enorm voor respect voor deze mannen en vrouwen", stamelde hij.