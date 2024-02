OM eist celstraffen tot 6 jaar voor ontvoering 15-jarige Amsterdamse jongen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot zes jaar tegen de zeven verdachten van de ontvoering van een 15-jarige jongen in de Pijp in Amsterdam. De jongen werd onderweg naar school in een witte bestelbus gesleurd, geboeid en gekneveld met een 'gagball'. Drie kwartier later werd hij bevrijd op de snelweg.

Foto: NH Media

De zeven verdachten, onder wie twee vrouwen, zouden de 15-jarige jongen in januari vorig jaar hebben ontvoerd terwijl hij op het punt stond naar school te gaan. Een ladder blokkeerde zijn fiets waarop de jongen door de 36-jarige Asmae el H. gevraagd werd een handje te helpen om de ladder achterin een bus te tillen. Toen de achterdeuren van de bus opengingen, verschenen er twee mannen, die de jongen met geweld de bus insleurden. Op camerabeelden is te zien hoe de bus de straat uit reed.

Voorbereidingen en mogelijk motief Het motief lijkt volgens justitie gelegen in een woningoverval aan het Minervaplein. Bij de overval zou twee ton cash buit zijn gemaakt en het slachtoffer van de ontvoering en een vriend zouden in de woning zijn geweest terwijl de overval plaatsvond. De broer van de eigenaar van de woning zou de twee jongens ‘indringend’ hebben aangesproken over hun mogelijke rol. Enkele dagen na de overval zou diezelfde man contact gehad met verdachte Faysal A. Kort daarna worden volgens justitie de eerste voorbereidingen getroffen.“Er wordt gezocht naar vakantiehuizen en er wordt er een gehuurd, er zijn ontmoetingen tussen verdachten. Er worden telefoons en een stroomstootwapen gekocht, auto’s gehuurd en het vakantiehuis wordt bezocht en geprepareerd. Ook zijn er voorverkenningen, er is een groepschat aangemaakt. De ladder is in stelling gebracht en de handboeien, stroomstootwapen en ‘gagball’ zijn in de bus gelegd. Uiteindelijk ging alles volgens plan door de precieze en professionele uitvoering", aldus het Openbaar Ministerie vandaag.

"Niet bang zijn, we gaan je alleen vragen stellen", zouden de verdachten onder meer tegen hem hebben gezegd. Het slachtoffer kreeg handboeien om, werd geblinddoekt en kreeg een 'gagball' in zijn mond. Ook moest hij zijn sleutels en telefoon afgeven. Toen zijn moeder belde, werd hij gedwongen op te nemen en te doen alsof er niets aan de hand was. De witte bestelbus werd uiteindelijk door de politie op de A27 bij het Utrechtse Groenekan onderschept, nog voordat de ontvoerders met het slachtoffer aankwamen bij een gehuurd vakantiehuis in de Utrechtse plaats Langbroek. Uit onderzoek blijkt dat het vakantiehuis van 9 tot en met 13 januari was geboekt en dat de ramen van het vakantiehuis waren geblindeerd met folie. Drie verdachten werden aangehouden. Nadat beelden van andere verdachten werden getoond, werden nog vier personen aangehouden. 'La casa de papel' Alle verdachten zouden in aanloop naar de ontvoering hebben gecommuniceerd onder schuilnamen. Ze hadden zich volgens het OM vernoemd naar landen, zoals Holland, België, Spanje, Frankrijk en Portugal, waarbij Holland volgens de officier van justitie een 'aansturende rol' had. De ontvoering zou volgens het Openbaar Ministerie in verband staan met een woningoverval aan het Minervaplein in Zuid. Daarbij zou het slachtoffer, samen met een vriend, aanwezig zijn geweest. Zij zouden dubbelspel hebben gespeeld terwijl een bedrag van meerdere tonnen buit zou zijn gemaakt. De rechtbank doet 13 mei uitspraak in de zaak.