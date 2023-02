Nieuwe beelden ontvoering 15-jarige jongen, politie zoekt nog drie verdachten

De politie toont beelden van drie nieuwe verdachten in de zaak rond de ontvoering van een 15-jarige jongen in De Pijp in Amsterdam. De drie zouden, rond het tijdstip van de ontvoering, de omgeving in de gaten hebben gehouden en zijn daarbij vastgelegd door verschillende camera's.

Het is de eerste keer dat er beelden openbaar worden gemaakt rondom de ontvoering van een 15-jarige jongen in De Pijp. Op 10 januari dit jaar werd het slachtoffer aan de Tweede Jan Steenstraat in een witte bestelbus gesleurd. Een ooggetuige belt de politie, waarop de achtervolging wordt ingezet.

Beelden vanuit politiehelikopter

Op de beelden is te zien hoe de bus op de A27 bij Groenekan wordt onderschept. Rond 09.30 uur filmt de politiehelikopter hoe de bus aan de kant is gezet. Iedereen staat op scherp en er worden waarschuwingsschoten gelost. Het slachtoffer wordt bevrijd en drie verdachten worden aangehouden. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer, een 36-jarige Weesper en een 29-jarige Almeerder.

'Ontvoering gevolg van conflict'

"Het lijkt er op dat niet zomaar een willekeurig slachtoffer van de straat is geplukt. Het meest waarschijnlijke scenario is dat een conflict zo geëscaleerd is dat het voor een aantal mensen reden genoeg was om de jongen te ontvoeren", vertelt Marijke Stor, woordvoerder van de politie.

Uit onderzoek blijkt dat mogelijk nog meer mensen betrokken waren bij de ontvoering van de jongen: "Op camerabeelden rond de Tweede Jan Steenstraat waar de jongen in de bus werd gesleurd, zagen we voorafgaand aan de ontvoering drie personen. We denken dat zij de omgeving in de gaten hielden en te linken zijn aan de drie ontvoerders. Het gaat om twee onbekende mannen en een vrouw", aldus de politie.