Verdachte zegt niets te weten over ontvoering in De Pijp: "Buurman vroeg me te helpen bij klusje"

De 36-jarige Asmae el H. verklaarde tijdens een pro forma zitting in het onderzoek naar de ontvoering van een 15-jarige jongen in De Pijp veel spijt te hebben. Ze wist naar eigen zeggen niks van een ontvoering en wilde alleen haar buurman helpen met 'een klusje'. "Als ik wist wat ik nu weet, was ik thuis gebleven. Dit is nooit mijn bedoeling geweest. Ik ben ergens bij betrokken waar ik niet had moeten zijn", vertelde de vrouw.

De vrouw is één van de zeven verdachten die werden aangehouden na de ontvoering van een 15-jarige jongen in de Pijp. De tiener werd begin dit jaar in de Pijp onder bizarre omstandigheden in een witte bestelbus meegenomen met als beoogde bestemming een vakantiehuis in Utrecht. Daar kwamen ze alleen nooit aan, de bus werd op de A27 bij Groenekan onderschept waarop de jongen bevrijd werd.

'Een klusje'

De 36-jarige Asmae el H. verklaarde vandaag uitgebreid over haar rol bij de ontvoering. Haar buurman zou haar gevraagd hebben hulp nodig te hebben met 'een klusje'. Ze besloot in te stemmen, 'want ze hielp hem wel vaker, bijvoorbeeld door te koken', vertelde haar advocaat vandaag.

Maar dat ze betrokken raakte bij een ontvoering, daar wist ze naar eigen zeggen niks van. "Als ik dit had geweten was ik thuis gebleven. Ik heb een 15-jarige jongen getraumatiseerd en daar heb ik ontzettend veel spijt van. Ik ken deze hele groep verdachten ook niet", aldus el H.

Ze doelt daarmee op de zes andere verdachten in het onderzoek, eerder werd bekend dat zij onderling communiceerden en daarvoor schuilnamen gebruikten. Ze hadden zich volgens het OM vernoemd naar landen die meededen aan het WK-voetbal, zoals Holland, België, Spanje, Frankrijk en Portugal, waarbij Holland volgens de officier van justitie een 'aansturende rol' had.

De ontvoering

De 15-jarige jongen werd in de ochtend van 10 januari ontvoerd toen hij naar school wilde gaan. Een ladder blokkeerde zijn fiets en de jongen werd door een vrouw - Ashmae el H. - gevraagd te helpen om de ladder achterin een bus te tillen. Op geluidsopnames is te horen dat El H. zegt: "Is lang, we zetten hem er schuin in." Maar toen kwamen er twee mannen de bus uit die het slachtoffer de bus in trokken.

De ontvoering kan volgens het Openbaar Ministerie gelinkt worden aan een overval op een woning aan het Minervaplein in Zuid een maand eerder. De tiener in kwestie zou daar bij zijn geweest, evenals het vriendje waarop de verdachten het eveneens gemunt zouden hebben. Bij de overval zouden enkele honderdduizenden euro's zijn buitgemaakt. De ontvoerders zouden met de gijzeling van de jongen een bedrag van 200.000 euro willen opeisen. Daarnaast wilden zij informatie over de overval op de woning.