Ajax hervat het Europese seizoen nederig tegen Bodø/Glimt

Steven Berghuis vindt dat voetballen in de tussenronde van de Conference League bij de huidige situatie van Ajax past. "Ik wil het niet eens over de Champions League hebben", blikte de aanvaller vooruit op het thuisduel van donderdag met Bodø/Glimt op het derde niveau van Europa. "Dat zou niet gepast zijn. Laten we nederig zijn."

De vertrokken algemeen directeur Edwin van der Sar was een paar jaar geleden duidelijk toen aan hem werd gevraagd wat hij zou doen als Ajax in de Conference League moest uitkomen. "Dan ben ik weg", zei de oud-doelman die toen niet kon vermoeden dat de halve finalist van de Champions League van 2019 in een paar seizoenen zo zou afdalen.

Berghuis verliet Feyenoord ook voor Ajax omdat hij daar in de Champions League kon spelen, "Maar ik wil het nu ook niet over winnen van de Conference League hebben", zei hij. "Laten we van wedstrijd naar wedstrijd kijken. Bodø/Glimt heeft de afgelopen jaren goede resultaten in Europa geboekt."

De Noorse club is succesvol onder Kjetil Knutsen, de Noorse trainer die vorig seizoen nog in beeld was als opvolger van John Heitinga bij Ajax. De club veroverde de afgelopen vier jaar driemaal de landstitel en verraste clubs als AZ, Celtic en Besiktas in de Conference League. Hoogtepunt waren de twee overwinningen voor eigen publiek op AS Roma (6-1, 2-1), de komende tegenstander van Feyenoord in de Europa League.

Leegloop Bodø/Glimt

Voordeel voor Ajax is misschien dat de Noorse competitie tot april stilligt. Bodø/Glimt bereidde zich de afgelopen weken met oefenduels op de dubbele confrontatie met Ajax voor en nam afscheid van gevaarlijke aanvallers als Faris Moumbagna (Olympique Marseille) en Amahl Pellegrino (San Jose Earthquakes).

Ajax blijft ook maar matig verdedigen. De club compenseerde dat lang door vaker te scoren dan de tegenstander. Maar zondag tegen Heerenveen ging het fout (3-2). "We zijn van de achttiende naar de vijfde plaats in de Eredivisie geklommen", zei trainer John van 't Schip. "Maar dat ging niet vanzelf. Ik denk dat we nog steeds stappen maken, maar zondag hebben we een stevige stap naar achteren gezet. Hopelijk hebben we daarvan geleerd. Als deze jonge groep niet volledig geconcentreerd is, dan komen we in de problemen."

Ziekenboeg

Van 't Schip kan weer een beroep doen op Devyne Rensch, die waarschijnlijk als linksback start. Branco van den Boomen keert als wisselspeler terug in de selectie, na een operatie aan een knie. Ahmetcan Kaplan en Julian Rijkhoff nemen ook plaats op de bank bij Ajax, waar Berghuis de aanvoerdersband weer overneemt van de geblesseerde Steven Bergwijn.