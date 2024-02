Discutabele 'goal' Ajax afgekeurd: nederlaag bij Heerenveen

Ajax heeft een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij sc Heerenveen. Het werd 3-2 en dat is het eerste verlies in de competitie onder John van 't Schip. In de absolute slotfase dacht Ajax nog gelijk te maken via een eigen goal van Sven van Beek, maar die werd afgekeurd. Na inmenging van de VAR werd besloten dat de bal niet over de lijn was.

Ajax leek nog niet wakker en had geluk dat een vrije trap van Thom Haye op de lat belandde. In de fase die volgde, werden de Amsterdammers gevaarlijk via Kristian Hlynsson (bal op de lat), Kenneth Taylor (afstandsschot) en Borna Sosa (ook op de lat). Het leverde niks op en via Osame Sahraoui verdubbelde Heerenveen voor de rust de marge: 2-0.

In de wetenschap dat AZ op bezoek bij Almere City punten verspeelde, begon Ajax aan de uitwedstrijd tegen Heerenveen. De Amsterdammers traden aan met Carlos Forbs en Borna Sosa als vervangers van de geblesseerden Devyne Rensch en Steven Bergwijn. Op gelukkige wijze nam Heerenveen de leiding via Pelle van Amersfoort: 1-0.

Trainer John van 't Schip wisselde in de rust de tegenvallende Forbs voor Chuba Akpom. De aanvallende intenties voor de tweede helft konden snel de prullenbak in. Na gepruts in de verdediging van Ajax schoot Van Amersfoort namelijk zijn tweede achter Ramaj: 3-0. De Amsterdammers werden nog wel in het zadel geholpen door een eigen doelpunt van Pawel Bochniewicz.

Géén gelijkmaker

Een grote kopkans voor Brian Brobbey leidde een spannend laatste kwartier in. Dat werd bevestigd door een aansluitingstreffer voor Akpom: 3-2. Ajax leek in de absolute slotfase op 3-3 te komen. Verdediger Sven van Beek verschalkte zijn eigen doelman met een ongelukkige bal. Die goal werd echter afgekeurd door de VAR, want de bal was in hun ogen niet helemaal over de lijn.

Door de nederlaag profiteert Ajax niet van het gelijkspel van AZ in Almere. De Amsterdammers spelen komende donderdag in de Conference League tegen FK Bodø/Glimt (21.00 uur), waarna NEC over precies een week in de competitie wacht.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Sosa; Henderson, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Forbs (Akpom/46)