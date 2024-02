Strijdlustig Ajax houdt koploper PSV op gelijkspel in kansrijke topper

Wat volgde was een interessant schouwspel tussen twee ploegen met aanvallende intenties. Het spel golfde op en neer en in de 19e minuut speelde Ajax een counter perfect uit. Brian Brobbey werd weggestoken met een fraaie pass van Berghuis. De Ajax-spits speelde de bal eigenlijk te ver voor zich uit. Daarna zag hij Berghuis de ruimte in lopen en die schoot de 1-0 hard en laag binnen.

Daarna was Ajax de bovenliggende partij en speelde het frivool voetbal. Steven Bergwijn had nog een aardige schietkans, maar raakte de bal verkeerd.

PSV liet de bal in de openingsfase eenvoudig rondgaan en Ajax was niet bij machte om iets in te brengen. Toch was de eerste serieuze kans na negen minuten wel voor de Amsterdammers, maar Steven Berghuis schoot een vrije trap over.

In een volgepakte Johan Cruijff Arena zagen de Ajax-supporters voor het eerst Jordan Henderson in actie. De Engelsman maakte zijn debuut voor de Amsterdammers en vormde het middenveld met Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. Bij de Eindhovenaren ontbraken sterkhouders Noa Lang, Guus Til, Malik Tilman, Ricardo Pepi en Joey Veerman.

De Arena veranderde in een sfeervolle vesting. Ajax had de zaken goed op orde en gaf weinig weg tegen de makkelijk scorende Eindhovenaren. Tien minuten voor de rust kwam PSV wel uit het niets langszij. Luuk de Jong tikte knap binnen na een snelle aanval over de linkerkant: 1-1. Snel zakte de sfeer in het stadion weg en zagen de fans een afstandsschot van Hirving Lozano rakelings naast zeilen.

In de tweede helft schoot Ajax goed uit de startblokken. Via Berghuis kreeg het twee grote kansen achter elkaar, maar beide schoten werden geblokt. Daarna stond de thuisploeg lange tijd onder flinke druk van PSV. De Eindhovenaren schakelden een tandje bij en duwden Ajax in de achteruit.

Kansen op zege

Halverwege de tweede helft kon Ajax twee keer opgelucht ademhalen. PSV-spits Luuk de Jong kopte tegen de lat uit een hoekschop en twee minuten later ging een kopbal uit een voorzet net naast.

Richting het einde kreeg Ajax misschien nog wel de grootste kansen op de overwinning. Brobbey was er vandoor en schoot wild voorlangs. Daarna vloog een een poging van Taylor over nadat Brian Brobbey de bal op een presenteerblaadje neerlegde voor de middenvelder. Diezelfde Taylor kreeg in de blessuretijd nog een grote kans, maar PSV-keeper Benitez bracht redding.

AZ, de directe concurrent van Ajax, speelt morgen om 14.30 uur tegen Feyenoord. Ajax gaat volgende week zondag op bezoek bij sc Heerenveen.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch (Sosa/28), Sutalo, Hato, Gooijer (Gaaei/80); Henderson, Hlynsson, Taylor; Berghuis (Tahirovic/75), Brobbey, Bergwijn