Spits van 1,5 miljoen maakt eerste twee treffers voor Jong Ajax tegen MVV

Julian Rijkhoff heeft zijn eerste thuisoptreden voor Jong Ajax opgeluisterd met twee treffers. De spits die in de winterstop overkwam van Borussia Dortmund had daardoor een groot aandeel in de 3-0 zege van de beloftenploeg op MVV Maastricht.

In de 18e minuut haalde de 19-jarige aanvaller van afstand succesvol uit. Nog geen kwartier later tikte hij van dichtbij de 2-0 binnen, nadat de keeper van MVV een schot van Jaydon Banel in eerste instantie keerde. Na rust kopte Nassef Chourak de 3-0 binnen voor Jong Ajax dat een overtuigende wedstrijd op de mat legde. In de slotfase gunde Jong Ajax-trainer Dave Vos Rijkhoff, die ook nog een keer de paal raakte, een publiekswissel.

Borussia Dortmund

De kersverse aanwinst werd door Ajax opgeleid, maar vertrok in 2021 naar Borussia Dortmund. Dit seizoen speelde hij bij de Duitsers in het Onder 19-team, waarin hij in de laatste zes wedstrijden zeven doelpunten maakte. Ook in de Youth League had Rijkhoff het vizier op scherp staan met vier goals in zes wedstrijden.

Ajax besloot Rijkhoff in de winterse transferwindow voor anderhalf miljoen euro (exclusief bonussen) terug naar Amsterdam te halen. Door de winst klimt Jong Ajax naar de veertiende plaats in de eerste divisie.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff: Gaaei, Aertsen, Kaplan (Verschuren/46), Martha; Fitz-Jim, Vos (Agougil/82), Mannsverk (Brandes/62); Kalokoh (Chourak/63), Rijkhoff (Sarfo/78) en Banel

Winst Jong AZ

Ook de beloften van Jong AZ wonnen. De Alkmaarders waren op sportpark Zoudenbalch met 2-1 te sterk voor Jong FC Utrecht. Nick Koster scoorde uit een strafschop en Ro-Zangelo Daal verdubbelde de voorsprong. De thuisploeg kwam nog terug door een benutte penalty van Silas Andersen.

