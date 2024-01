Slechts één training nieuwe Jong AZ-trainer Echteld door griep: "Kijken en analyseren"

Vanwege de griep kon Leeroy Echteld deze week slechts één training voor de groep staan bij Jong AZ. Het was dus tijdens de 4-1 nederlaag tegen FC Groningen vooral kijken wat voor vlees hij in de kuip had als de nieuwe trainer van de Alkmaarse talenten. "We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd nog een beetje glans te geven."

Leeroy Echteld: "We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd glans te geven"

"Ik ben vandaag bezig geweest met te kijken naar wat mijn spelers kunnen", vertelt Echteld na afloop van de wedstrijd. "Er zijn zat goede mensen binnen AZ die deze week de trainingen hebben kunnen oppakken. Ik heb vandaag gezien dat er kwaliteit in de ploeg zit en daar kunnen we zeker mee verder."

"We hebben in Argentinië gespeeld, dus dat mag geen excuses zijn" Jong AZ-speler Finn Stam

De 55-jarige Echteld was vorige week nog trainer van tweededivisionist De Treffers, maar hoefde geen seconde na te denken toen AZ hem vroeg als trainer van het beloftenteam. "Paul Brandenburg (hoofd jeugdopleidingen, red.) had gepolst of ik er voor open stond om terug te keren als er iets binnen de club zou gebeuren. Natuurlijk stond ik daarvoor open." Tekst gaat verder onder de video.

Finn Stam: "Het kwam er vandaag gewoon niet uit" - NH Sport

Verdediger Finn Stam beleefde een zware avond tegen de aanvallers van FC Groningen. Het sfeervolle stadion speelde daar volgens Stam geen rol in. "Het kwam er vandaag gewoon niet uit. Het is natuurlijk een groot stadion, maar we zijn nog grotere stadions gewend. We hebben natuurlijk in Argentinië gespeeld, dus dat mag geen excuses zijn", aldus Stam. De volgende wedstrijd van Jong AZ is op maandag 5 februari. Dan komt Roda JC op bezoek in Wijdewormer.

