Vliegtuig keert terug naar Schiphol door maden in bagagevak

Een vliegtuig dat dinsdagochtend vanuit Amsterdam onderweg was naar de Amerikaanse stad Detroit moest na ongeveer een uur terugkeren vanwege maden in de cabine. Philip Schotte, een Nederlander die in het vliegtuig van Delta Air Lines zat, vertelt dat er maden uit een bagagevak kropen waar rotte vis in een tas zat.

Schotte zat in het midden van het vliegtuig naast een vrouw op wie de maden vielen. "Tijdens het opstijgen merkte ik dat die vrouw iets aan het doen was, maar kon dat niet zo goed zien. Op een gegeven moment zag ik dat zij maden met een papiertje van haar stoel veegde. Toen ze merkte dat ik het zag, vertelde ze me dat de maden vanuit het bagagevak boven ons naar beneden vielen. Ze schrok er behoorlijk van", aldus Schotte.

De Nederlander zegt dat hij en de vrouw het vliegtuigpersoneel hebben gewaarschuwd. "De crew checkte meteen waar de maden vandaan kwamen. Bij het openmaken van het bagagevak boven ons vielen er een stuk of tien op de vrouw en de lege stoelen tussen ons."

Volgens Schotte vertelde de eigenaar van de tas dat er vis in zat. Schotte: "Iedereen die daar in de buurt van de tas zat, kneep zijn of haar neus dicht." Zelf ging hij een paar rijen naar achteren zitten voordat de tas werd gevonden.

Paranoïde

De tas is volgens Schotte in plastic ingepakt en naar de achterkant van het vliegtuig gebracht. Britse media melden dat de piloot van het vliegtuig boven het Verenigd Koninkrijk besloot om terug te keren naar Amsterdam. Volgens Schotte werden ondertussen passagiers "paranoïde". "Mensen gingen met de zaklamp van hun telefoons kijken of er geen maden zouden rondkruipen."

De Nederlander weet niet of de eigenaar van de tas zijn reis in Nederland begon of dat hij via Schiphol een overstap had. Ook weet Schotte niet of de man zijn reis mocht vervolgen. Wel vindt hij het saillant dat de rotte vis en levende maden niet zijn opgevallen. "Ik kan me voorstellen dat die tas ongeopend ook stonk en dat het niet is opgevallen, vind ik opmerkelijk."