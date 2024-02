VNV start onderhandelingen met KLM over cao vrachtvliegers, maar stakingen gaan door

Pilotenvakbond VNV is onderhandelingen met KLM gestart voor een nieuwe cao voor de vrachtpiloten. De vrachtvliegers strijden al jaren voor meer salaris en betere voorwaarden. Toch betekent dat nog geen einde van de stakingen onder vrachtvliegers, want de andere vakbond (AVV) voert de druk juist op.

Martin Pikaart van vakbond AVV laat weten voorlopig niet van plan te zijn om aan tafel te gaan met KLM en VNV. "We hebben al lang genoeg gepraat, we zijn klaar met de vage beloftes. We willen eerst een toezegging van KLM om de lonen te verhogen, dan komen we langs om te praten."

Erg blij is de vakbond dan ook niet dat de VNV wél de cao-onderhandelingen is gestart met KLM. "Want dat je als vakbond cao-onderhandelingen voert met een werkgever, terwijl een ándere bond aan het staken is, dat wordt het in vakbondstermen onderkruipersgedrag genoemd," laat Pikaart weten.

Vakbond VNV laat weten graag met AVV om de tafel te willen, maar besloot om niet te wachten. "Wij denken dat het in het belang is van onze leden om het cao-overleg niet verder uit te stellen."



Waar bij AVV zo'n 125 vrachtvliegers lid zijn, vertegenwoordigt de VNV maar 13 vrachtvliegers. Toch wil de VNV zich hard maken voor de vrachtvliegers van Martinair. "We gaan ons hard maken voor de achterstand in loonontwikkeling die sinds 2021 is ontstaan voor de vrachtvliegers. Eerder was om juridische redenen voor een nieuwe cao geen draagvlak onder de vrachtvliegers. Daarmee lopen ze nu aanzienlijk achter op het overige KLM-personeel", laat een woordvoerder weten.

Vertragingen en annuleringen

"We voelen ons gedwongen om de acties op te schalen'", zegt Pikaart van AVV. "Die kondigen we maximaal acht uur van tevoren bij KLM aan."



De huidige werkonderbrekingen van de piloten hebben geen effect gehad op de reguliere dienstverlening van passagiersvluchten. KLM heeft wel verschillende vrachtvluchten moeten vertragen of annuleren, maar zegt de schade en overlast voor klanten en personeel te proberen te beperken.