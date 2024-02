Vrachtvliegers broeden op nieuwe stakingen: "Maar Valentijnsroos is op tijd binnen"

Vrachtvliegers die strijden voor een betere cao broeden op nieuwe acties nu KLM niet over de brug komt. "We voelen ons gedwongen om de acties op te schalen", aldus Martin Pikaart van vakbond AVV. Sinds donderdag 1 februari houden de piloten werkonderbrekingen.

Het gaat om 150 voormalige Martinair-piloten die jaren geleden in dienst zijn gekomen bij KLM toen de luchtvaartmaatschappij Martinair overnam. De piloten behielden hun oude Martinair cao, maar strijden nu voor gelijke rechten en meer loon. Zo zouden de salarissen van KLM-vrachtvliegers met 22 procent zijn gestegen en die van Martinairvliegers 0 procent.



KLM laat weten de vakbond meerdere malen te hebben uitgenodigd om om de tafel te gaan, maar daar is de vakbond niet op ingegaan. "Klopt", reageert Martin Pikaart van vakbond AVV. "We hebben al lang genoeg gepraat, we zijn klaar met de vage beloftes. We willen eerst een toezegging van KLM om de lonen te verhogen, dan komen we langs om te praten."

Valentijnsboeketten

Vorige week oordeelde de rechter dat de stakingen toegestaan zijn. KLM Cargo had de rechter gevraagd de werkonderbreking te verbieden, maar die ziet daar geen reden voor. De rechter oordeelde wel dat Valentijnsboeketten niet de dupe mochten worden van de stakingen. "Nee, die Valentijnsroos is inderdaad gewoon op tijd", laat Pikaart van de vakbond (AVV) weten over de keuze van de rechter. "Blijkbaar is dat van groot maatschappelijk belang."



Volgens Michel van Schie van bloemen- en plantenveiling Royal FloraHolland is er dan ook nooit sprake van geweest dat bloemen niet geleverd zouden worden. "Überhaupt worden steeds minder vaak bloemen vervoerd via Schiphol. Bloemen uit het buitenland komen tegenwoordig steeds vaker via andere luchthavens zoals Brussel binnen", vertelt hij.

Vluchten

De stakingen hebben geen effect op reguliere vluchten, dus passagiers die via Schiphol vliegen hoeven niet te vrezen dat hun vlucht plotseling niet door gaat. KLM heeft wel verschillende vrachtvluchten moeten vertragen of annuleren, maar zegt de schade en overlast voor klanten en personeel te proberen te beperken.