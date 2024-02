Bestolen bierbrouwer heeft deel fusten terug dankzij oplettende Sligro medewerkers

Goed nieuws voor bierbrouwer Pim Zomerdijk uit Alkmaar. Vorige maand werden er honderd lege bierfusten van zijn terrein gestolen, maar een deel lijkt nu teruggevonden. De bierbrouwer kreeg bericht van groothandel Sligro, waar zo'n 45 fusten van het merk Moersleutel zijn ingeleverd. "Ik had dit helemaal niet verwacht, maar ik ben ontzettend blij dat een deel terug is", aldus Zomerdijk.

"We kregen een belletje van medewerkers van de Sligro in Vianen die jullie artikel hadden gelezen over de diefstal", vertelt Zomerdijk van brouwerij Moersleutel opgelucht aan NH. "Het bleek dat iemand eerder 45 Moersleutel-fusten had ingeleverd, voor statiegeld. Hij dacht meteen aan ons verhaal."

Zomerdijk baalde flink van de diefstal in de nacht van 13 op 14 januari. De fusten, die bedoeld zijn voor de horeca, stonden buiten op zijn terrein en werden in een mum van tijd door dieven in een busje geladen. In totaal werden er honderd vaten gestolen. "Misschien is het naïef om ze buiten te laten staan, maar ik had echt niet verwacht dat ze zoveel moeite zouden doen om lege fusten mee te nemen."

De dieven werden vastgelegd op beeld, bekijk hieronder de beelden (tekst gaat verder onder de video):