Wervershoof én Hoogkarspel rouwen om omgekomen Jesper: "Het was zo'n bloid jochie"

De klok wijst dinsdagmiddag twee uur aan. Normaal gesproken het tijdstip waarop Jesper de viswinkel van Philip Brand in Hoogkarspel binnenkomt om de werkdag te starten. Maar deze dinsdag blijft het oorverdovend stil. De 19-jarige Wervershover kwam in de nacht van zaterdag op zondag om het leven bij een ernstig ongeluk op de A7. "Je hoopt op een nare droom, maar dat is het helaas niet."

De tragische dood van Jesper laat niet alleen diepe sporen achter in zijn woonplaats Wervershoof, ook in Hoogkarspel is het verdriet en de verslagenheid groot. Klanten van de viswinkel van Philip Brand (60) steken hem een hart onder de riem, door middel van warme woorden en kaarten. Namens medewinkeliers uit het winkelcentrum krijgt Philip een grote bos bloemen overhandigd. "Sterkte, namens ons allemaal", klinkt het. Op de toonbank is een hoekje ingericht, ter nagedachtenis aan Jesper. In het condoleanceregister vertrouwen klanten een laatste groet toe aan het papier. "Dat geef ik later aan zijn ouders. Er staan hier klanten huilend aan de toonbank. Iedereen is er kapot van", zegt Philip. Het maakt duidelijk dat Jesper erg gewaardeerd werd in de viswinkel. Of zoals een vrouw het verwoordt: "Het was zo'n bloid jochie. Hij was altijd aanwezig, maar op een heel leuke en vriendelijke manier. Wat een drama is dit."

"Twee weken geleden zei hij nog: 'Als ik nu kom te overlijden, heb ik wel geleefd'" Philip Brand over Jesper (19)

Philip kan niet anders dan dit beamen. Als zoon van een vriend van hem kwam Jesper zes jaar geleden als jonge tiener al bij hem werken, bijvoorbeeld op de zaterdagen en andere vrije dagen. Of als hij eigenlijk naar school moest. "Dan zei hij dat hij vrij was, maar dat was dan helemaal niet zo." Altijd lachen, altijd vrolijk. Zo was Jesper. "Ik heb hem nog nooit chagrijnig gezien", zegt Philip. "En je zag al snel dat hij het in de vingers had. Hij was supersnel, een harde werker en kon goed met de klanten omgaan. Hij zou over vijf jaar de winkel overnemen. Twee weken geleden heb ik bij de boekhouder gezeten om dit in werking te zetten." Het blijft even stil. "Dat gaat dus niet door."

Collega's en oud-collega's van Jesper komen vanavond bij elkaar om hem te herdenken. "Hier werken voornamelijk jonge mensen. Die moeten het erover kunnen hebben", vindt Philip. Er worden onder meer ballonnen opgelaten. Een noodlottig ongeval - waarbij ook een 27-jarige man uit Hoorn omkomt - maakt in één klap een einde aan alle toekomstplannen. "Hij leefde op het randje", weet Philip. "Geen zee was te hoog, hij sloeg geen uitje over. Maar hij was er altijd. Zaterdag was hij hier ook nog aan het werk. Hij zou 's avonds naar het carnaval in Zwaag gaan en blijkbaar is hij daarna met nog twee anderen naar Amsterdam gegaan. Twee weken geleden zei hij nog: 'Als ik nu kom te overlijden, heb ik wel geleefd'. En dat voor een jongen van 19... dat is toch bizar?"

Dramatisch ongeluk op A7 kost twee levens In de nacht van zaterdag op zondag was er een eenzijdig ongeluk op de A7, ter hoogte van Noordbeemster. Het kostte het leven aan een 27-jarige man uit Hoorn en ook aan Jesper (19), uit Wervershoof. Een derde inzittende is aangehouden nadat hij een bloedtest moest afleggen. De politie verdenkt hem van rijden onder invloed, maar onderzoek moet uitwijzen of hij ook daadwerkelijk de bestuurder van de auto was.