Derde inzittende van auto dodelijk ongeval op A7 wordt verdacht van rijden onder invloed

Het tragische ongeval op de A7 gebeurde ter hoogte van Noordbeemster.

De 26-jarige man raakte gewond en werd na een bloedtest aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Of hij ook daadwerkelijk de bestuurder van de auto was, is bij de politie nog niet bekend.

"Dat zijn we nu aan het onderzoeken", zegt een woordvoerder. "Maar zo lang het onderzoek loopt, blijft hij vastzitten."