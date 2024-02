Dodelijke messteken maken einde aan levenslange ruzie tussen vader en zoon

Het OM heeft vandaag een gevangenisstraf van negen jaar geëist tegen de 62-jarige Piet V. die vorig jaar maart zijn 89-jarige vader Jan om het leven bracht. In de ouderlijke boerderij in Slootdorp heeft het drama zich afgespeeld. Piet heeft al zijn hele leven een moeizame band met zijn vader en een aaneenschakeling van tegenslagen en ook ruzie over de erfenis zou hebben geleid tot de afschuwelijke daad. "Hij heeft een allesoverheersend schuldgevoel over wat er is gebeurd", verwoordt zijn advocaat.

"Ik heb mijn vader omgebracht. Ik zit rustig aan de keukentafel te wachten tot de politie komt." Zo begint het 112-telefoontje dat de 62-jarige Piet V. in maart voert met de hulpdiensten. Hij belt rond 21.45 uur naar het alarmnummer. Twee uur daarvoor ontstaat de fatale ruzie.

Veel is er dan al aan voorafgegaan. Piet heeft al jaren een moeizame en gebrouilleerde relatie met zijn vader. Ook volgens zijn zussen is het geen standaard gezin waarin ze zijn opgegroeid. Zo moest Piet al op zijn twaalfde het huis uit om naar een door zijn vader gekozen middelbare school te gaan. Daar heeft hij het heel zwaar mee gehad. Recenter gaan de ruzies vaak over geld; zou zouden Piet en zijn gezin niet mee mogen delen met de erfenis.

Ernstig overspannen

Maar ook privé gaat het niet goed met hem. Er zijn huwelijksproblemen, hij staat daardoor op straat en zit zonder werk. En ook zijn er zorgen om zijn zoon. Eind 2022 komen alle problemen samen. Hij raakt ernstig overspannen en moet worden opgenomen. Als hij naar huis mag, trekt hij in bij zijn zus. Piet zegt zelf dat hij toen 'psychisch niet helemaal in evenwicht was'.

Het is in de nasleep daarvan dat hij op die bewuste dag, 4 maart 2023, naar zijn vader gaat. Met de brommer reist hij van het huis van zijn zus in Amsterdam naar de ouderlijke boerderij in Slootdorp. Bij zijn vader hoopt hij steun te vinden, zowel emotioneel als financieel.

Maar hij krijgt de deksel op zijn neus. "Na zijn middagdutje wordt hij wakker en begint weer over de brief die ik hem eerder had geschreven." Die brief was een aanklacht tegen zijn vader, en tegelijkertijd een schreeuw om erkenning, aldus zijn advocaat. "Hij begint over het voor mij meest pijnlijke stuk uit de brief. En daarna hoor ik mezelf weer", zegt Piet. Hij slaat zijn vader met een jeneverkruik op het hoofd om hem daarna twee keer met een mes te steken.

Sigaretje

Terwijl zijn vader doodbloedt op de bank, gaat Piet aan de keukentafel een sigaretje roken. Naar eigen zeggen om 'tot zinnen te komen', en te beseffen wat hij heeft gedaan. Wat hij de twee uur erna tot het telefoontje naar de alarmlijn heeft gedaan, is niet bekend. Wel zijn er afscheidsbrieven gevonden, die erop wijzen dat hij plannen had zich van het leven te beroven. Ook eenmaal in de gevangenis heeft hij suïcidegedachten gehad. Het gaat nu beter met hem.

