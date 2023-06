Zoon van Jan (89) verdacht van gruwelijke moord op eigen vader

De 89-jarige Jan uit Slootdorp is volgens het Openbaar Ministerie op beestachtige wijze om het leven gebracht. Volgens justitie stak zijn 62-jarige zoon hem afgelopen maart meerdere keren met een mes in zijn borst en maag, sloeg hem met een hard voorwerp op zijn hoofd en verstikte hem vervolgens met een kussen.

De politie krijgt op 4 maart een melding binnen dat er een overleden persoon ligt in een woning aan de Molenweg in Slootdorp. De toegesnelde hulpdiensten proberen de man nog te reanimeren, maar kunnen niets meer voor het slachtoffer doen. De 89-jarige Jan sterft ter plekke.

Zijn zoon wordt nog diezelfde avond in het huis van zijn vader aangehouden. Het Openbaar Ministerie klaagt de 62-jarige Schagenaar nu aan voor moord. Hij zit vast in de gevangenis in Alphen aan den Rijn.

De tachtiger was volgens buurtbewoners 'eigenwijs', 'een aparte' en 'een moeilijke man'. "Jan was een man met een ontzettend sterke eigen mening", zei een oudere man uit Wieringerwerf in maart tegen NH Nieuws. "Ik weet dat de verhouding met zijn zoon niet goed was. Jan had de boerderij overgedragen aan zijn dochters. Ik denk dat die jongen niet in de erfenis voorkwam. Ik was er echt kapot van toen ik het hoorde. Ik kan het niet begrijpen."

Onderzoek

De rechter besprak vandaag in de rechtbank in Haarlem kort de stand van zaken van het onderzoek. De verdachte en zijn advocaat waren er niet bij. Er wordt verwacht dat de onderzoeken van de psychiater en psycholoog snel zijn afgerond, zodat de zaak over niet al te lange tijd inhoudelijk kan worden behandeld door de rechter.

De volgende zitting staat gepland op 28 augustus.