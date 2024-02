Marker 'morenkop' wordt na klachten aangepast: wapenschild krijgt oude uiterlijk terug

Het omstreden wapenschild van Marken krijgt een make-over. Het wapenschild is na meerdere klachten afgelopen zomer van de sokkel gehaald tijdens de viering van de Slag op de Zuiderzee in Monnickendam. Naar aanleiding van dat incident is het wapenschild onderzocht. Ondanks dat het volgens de dorpsraad niet racistisch is, gaat toch het logo veranderen.

Het is volgens Cees van Altena, voorzitter van de dorpsraad in Marken, niet zo'n groot ding. "Voor ons is heel duidelijk dat de rel in Monnickendam voor niets was", benadrukt hij. Er werd vorige zomer geklaagd over het logo, omdat er 'een tot slaaf gemaakte' te zien zou zijn in het wapen.

Volgens Van Altena is het onduidelijk hoe de afbeelding op het wapenschild gekomen is. Door de rel van de zomer is er door een historicus onderzoek naar gedaan. Het lijkt erop dat een vlaggenfabrikant rond 1971 een afbeelding uit 1925 van een koffiefabrikant heeft gebruikt. "Een karikatuur", aldus de voorzitter.

(In de onderstaande reportage reageren de Markers vol onbegrip)