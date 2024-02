Stoere Hunter is leukste hond van Schoorl

Hond Hunter is verkozen tot de 'leukste hond van Schoorl 2024'. Uit de laatste tien overgebleven honden kreeg de stoere vizsla (het ras van Hunter) de meeste stemmen. Jaarlijks organiseert Staatsbosbeheer een hondenverkiezing om zo aandacht te vragen voor de aanlijningsplicht tijdens het broedseizoen.

Dit jaar was de hondenverkiezing populairder dan ooit. "Er zijn meer dan 2300 stemmen binnen gekomen, dat is veel meer dan voorgaande jaren", vertelt boswachter Samuelle van Deutekom. Deze manier om aandacht te vragen voor de aanlijnplicht werkt volgens haar op een positieve manier. "Voor hondeneigenaren voelt deze campagne niet als een boos vingertje dat ze de les leest, dit werkt beter."

Spannende wedstrijd

Het verschil tussen de meest geliefde honden was erg klein. De nummer twee van de verkiezing heeft slechts dertig stemmen minder gekregen. "Ik heb zelfs de stemmen nog een keer na moeten tellen om zeker te zijn van de winnaar", vertelt Samuelle lachend. "De stemming lag erg verdeeld, en er was niet echt één hond die er met kop en schouders bovenuit stak."

Dat de stoere Hunter dit jaar de verkiezing gewonnen heeft, vindt ook Samuelle leuk. "Voorgaande jaren waren het wat meer schattige of wat kleinere honden, Hunter is een wat stoerdere hond. Dat is weer eens wat anders, en dat maakt het leuk."

Fotoshoot

Aanstaande zaterdag zal Hunter zich van zijn mooiste kant moeten laten zien tijdens de fotoshoot. Hij wordt het nieuwe gezicht van de aanlijncampagne in Schoorl. Hondeneigenaren zullen hem op alle banners in het gebied zien hangen. Daarnaast mag hij zich de leukste hond van Schoorl 2024 noemen.